Mientras la península ibérica se prepara para el impacto directo de la borrasca Goretti, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha traído un mensaje de calma, aunque con matices, para las Islas Canarias.

Según las últimas predicciones, las islas lograrán esquivar el núcleo duro de este sistema frontal, pero eso no significa que el tiempo vaya a ser estable. Lo que viene de camino es un fenómeno distinto que cambiará radicalmente el panorama en las próximas horas.

Un respiro frente a Goretti

La preocupación inicial sobre la llegada de la borrasca Goretti a Canarias ha quedado descartada. El sistema se desplazará por latitudes más altas, afectando principalmente al territorio continental.

Sin embargo, el «efecto rebote» de la inestabilidad en el Atlántico dejará sentir su huella en el archipiélago a través de un cambio en la dirección de los vientos y un aumento de la nubosidad que ya empieza a ser visible en las islas occidentales.

Cambio de escenario: lluvias y desplome térmico

A pesar de librarse del gran temporal, la AEMET advierte de que la situación meteorológica en las islas entrará en una fase de inestabilidad debido a la entrada de un flujo de aire más húmedo y fresco. Los puntos clave de la previsión para las próximas horas son:

Precipitaciones : se espera la llegada de lluvias que podrían ser persistentes en las vertientes norte de las islas de mayor relieve ( Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro ). No se descarta que estas precipitaciones se extiendan, de forma más débil, al resto de las islas a lo largo del día.

: se espera la que podrían ser persistentes en las vertientes norte de las islas de mayor relieve ( ). No se descarta que estas precipitaciones se extiendan, de forma más débil, al resto de las islas a lo largo del día. Bajada de temperaturas : los termómetros experimentarán un descenso notable , especialmente en zonas de interior y medianías, recuperando una sensación térmica más propia del invierno tras unos días de valores inusualmente suaves.

: los experimentarán un , especialmente en zonas de interior y medianías, recuperando una sensación térmica más propia del invierno tras unos días de valores inusualmente suaves. Estado del mar: la alerta también se traslada a la costa. Se prevé un aumento del oleaje debido al mar de fondo provocado por las borrascas que circulan por el norte, lo que obligará a extremar las precauciones en el litoral, especialmente en las fachadas norte y oeste del archipiélago.

07/01 10:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | Canarias: costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/Nr8oFQjV8m — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) January 7, 2026

Vigilancia continua

Los expertos de la AEMET subrayan que, aunque Canarias no sufrirá el azote directo de los vientos huracanados de Goretti, el archipiélago se encuentra en una zona de transición meteorológica. Por ello, se recomienda a la población permanecer atenta a las actualizaciones de los avisos, ya que la evolución de estas bolsas de inestabilidad atlántica puede variar la intensidad de las lluvias en cortos periodos de tiempo.

En definitiva, Canarias se despide de la amenaza de la gran borrasca, pero da la bienvenida a un episodio de tiempo invernal que marcará el ritmo de los próximos días.