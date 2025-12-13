La AEMET ha advertido de las consecuencias de borrasca Emilia en Canarias. La misma ha provocado un temporal intenso en Canarias este sábado 13 de diciembre, dejando lluvias, nieve, fuertes vientos y oleaje, además de más de 200 incidencias reportadas hasta la mañana de este sábado. Las autoridades han instado a la población a consultar solo fuentes oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en carreteras y zonas de riesgo costero o de montaña. Llegan lluvias, tormentas y nieve a Canarias: las zonas afectadas y las peores horas según la AEMET.

Zonas más afectadas

A continuación se detallan las zonas más afectadas:

Gran Canaria

Nevadas en la cumbre central, granizo en zonas más bajas, lluvias intensas y rachas de viento que alcanzan los 150 km/h en Izaña. Más de 104 incidencias registradas, incluyendo caída de árboles y palmeras, desprendimientos y cortes de carreteras (GC-210, GC-200, GC-605, GC-150, GC-802, GC-130 y GC-600).

Tenerife

Lluvias persistentes y nieve en la cumbre. Rachas de viento importantes, con intervalos de 60-70 km/h en zonas puntuales. Se han registrado 85 incidencias.

Fuerteventura y Lanzarote

Se ha activado el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN), cancelando eventos públicos, cerrando museos y áreas recreativas. Lluvias y barrancos corriendo, especialmente en Arrecife y Tahíche.

Otras islas

La Gomera, El Hierro y La Graciosa con lluvias moderadas, viento fuerte y riesgo costero.

13/12 13:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | Canarias: lluvias, costeros, tormentas, vientos y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/GUSz6FYYcm — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) December 13, 2025

Incidencias destacadas

Caída de árboles y palmeras en Las Palmas de Gran Canaria, incluyendo unas 30 unidades durante la madrugada.

Desprendimientos en fachadas, caída de torretas eléctricas en Ingenio y vallados en Telde.

Inundaciones de inmuebles y cortes de suministro eléctrico en distintas localidades.

Eventos culturales y deportivos cancelados, como el Dreamland Gran Canaria – Kosner Baskonia y funciones teatrales en el Auditorio Alfredo Kraus, Teatro Pérez Galdós y Teatro Cuyás.

Tráfico complicado y carreteras cerradas por desprendimientos y caída de árboles, especialmente en carreteras de cumbres y medianías.

Nieve y granizo

La cumbre de Gran Canaria registra nieve y granizo, con acumulaciones que superan los 100 mm. Tenerife y La Palma también están afectadas por precipitaciones en forma de nieve en las cotas más altas. La AEMET recomienda no subir a las cumbres, dado el riesgo de accidentes y la intensidad del temporal.

Oleaje y fenómenos costeros

Canarias está en alerta máxima por fenómenos costeros. Las autoridades recuerdan:

No acercarse al mar ni a muelles o espigones.

Evitar la pesca o actividades deportivas en zonas de mar de fondo.

Asegurar embarcaciones y mantener distancia de corrientes peligrosas.

Ante caídas al agua, avisar al 1-1-2 y mantener la calma.

Peores momentos

A continuación, se detallan los peores momentos del temporal:

Sábado 13 de diciembre

Pico de intensidad del temporal con lluvias, tormentas y nevadas persistentes en Gran Canaria y Tenerife.

Mañana y tarde: se esperan rachas de viento fuertes, chubascos intensos y acumulación de nieve en cumbres.

Domingo 14 de diciembre

Mejora progresiva, aunque se mantendrán lluvias residuales y viento fuerte.

Recomendaciones de seguridad