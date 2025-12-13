Llegan lluvias, tormentas y nieve a Canarias: las zonas afectadas y las peores horas según la AEMET
La AEMET ha advertido de las consecuencias de borrasca Emilia en Canarias. La misma ha provocado un temporal intenso en Canarias este sábado 13 de diciembre, dejando lluvias, nieve, fuertes vientos y oleaje, además de más de 200 incidencias reportadas hasta la mañana de este sábado. Las autoridades han instado a la población a consultar solo fuentes oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en carreteras y zonas de riesgo costero o de montaña. Llegan lluvias, tormentas y nieve a Canarias: las zonas afectadas y las peores horas según la AEMET.
Zonas más afectadas
A continuación se detallan las zonas más afectadas:
Gran Canaria
Nevadas en la cumbre central, granizo en zonas más bajas, lluvias intensas y rachas de viento que alcanzan los 150 km/h en Izaña. Más de 104 incidencias registradas, incluyendo caída de árboles y palmeras, desprendimientos y cortes de carreteras (GC-210, GC-200, GC-605, GC-150, GC-802, GC-130 y GC-600).
Tenerife
Lluvias persistentes y nieve en la cumbre. Rachas de viento importantes, con intervalos de 60-70 km/h en zonas puntuales. Se han registrado 85 incidencias.
Fuerteventura y Lanzarote
Se ha activado el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN), cancelando eventos públicos, cerrando museos y áreas recreativas. Lluvias y barrancos corriendo, especialmente en Arrecife y Tahíche.
Otras islas
La Gomera, El Hierro y La Graciosa con lluvias moderadas, viento fuerte y riesgo costero.
13/12 13:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | Canarias: lluvias, costeros, tormentas, vientos y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.
Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/GUSz6FYYcm
— AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) December 13, 2025
Incidencias destacadas
- Caída de árboles y palmeras en Las Palmas de Gran Canaria, incluyendo unas 30 unidades durante la madrugada.
- Desprendimientos en fachadas, caída de torretas eléctricas en Ingenio y vallados en Telde.
- Inundaciones de inmuebles y cortes de suministro eléctrico en distintas localidades.
- Eventos culturales y deportivos cancelados, como el Dreamland Gran Canaria – Kosner Baskonia y funciones teatrales en el Auditorio Alfredo Kraus, Teatro Pérez Galdós y Teatro Cuyás.
- Tráfico complicado y carreteras cerradas por desprendimientos y caída de árboles, especialmente en carreteras de cumbres y medianías.
Nieve y granizo
La cumbre de Gran Canaria registra nieve y granizo, con acumulaciones que superan los 100 mm. Tenerife y La Palma también están afectadas por precipitaciones en forma de nieve en las cotas más altas. La AEMET recomienda no subir a las cumbres, dado el riesgo de accidentes y la intensidad del temporal.
Oleaje y fenómenos costeros
Canarias está en alerta máxima por fenómenos costeros. Las autoridades recuerdan:
- No acercarse al mar ni a muelles o espigones.
- Evitar la pesca o actividades deportivas en zonas de mar de fondo.
- Asegurar embarcaciones y mantener distancia de corrientes peligrosas.
- Ante caídas al agua, avisar al 1-1-2 y mantener la calma.
Peores momentos
A continuación, se detallan los peores momentos del temporal:
Sábado 13 de diciembre
Pico de intensidad del temporal con lluvias, tormentas y nevadas persistentes en Gran Canaria y Tenerife.
Mañana y tarde: se esperan rachas de viento fuertes, chubascos intensos y acumulación de nieve en cumbres.
Domingo 14 de diciembre
Mejora progresiva, aunque se mantendrán lluvias residuales y viento fuerte.
Recomendaciones de seguridad
- Permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios.
- Seguir los avisos de la AEMET y canales oficiales del Gobierno de Canarias.
- Extremar la precaución en carreteras, zonas costeras y áreas afectadas por viento o nieve.
- Priorizar la seguridad de personas vulnerables; en Las Palmas de Gran Canaria se ha habilitado un albergue para personas sin hogar en el Pabellón Juan Beltrán.