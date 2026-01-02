«La Fundación APSURIA cambia la vida de las personas con daños cerebrales severos y sus familias». Lo cuenta Nuria López, su directora, que destaca cómo APSURIA, heredada «del amor y generosidad de dos personas, mis padres», es una organización sin ánimo de lucro comprometida con la atención y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidades severas. Sus profesionales ayudan a mantener, y si es posible mejorar, las capacidades de estas personas, lograr su autosuficiencia y dotarlas de un entorno más cómodo.

El mayor miedo de las familias con hijos con discapacidad es pensar quién cuidará de ellos cuando ya no estén. En APSURIA acompañan a personas con discapacidad severa en todas las etapas de su vida, ofreciendo cuidados especializados, educación adaptada y un hogar lleno de respeto y cariño. Además proporcionan apoyo y soporte a las familias en las diversas dificultades a las que se enfrentan para la atención de sus familiares.

En su Colegio de Educación Especial, Centro de Día y Residencia en Alcobendas (Madrid) trabajan cada día para que quienes más lo necesitan, tengan las oportunidades y el entorno que merecen: seguro, estimulante y humano. Para APSURIA, según Nuria López, «cada persona es única y cada pequeño avance es una gran victoria».

Pregunta.- ¿Qué es APSURIA y por qué nace?

Respuesta.- APSURIA es el legado de mis padres, nació en 1971 para cuidar y

atender a niños y adultos con daños cerebrales severos y a sus familias

en todas las etapas de la vida. Nuestro objetivo es que cada persona

tenga una vida digna y dispongan del cuidado necesario y el cariño que

merecen.

P.- ¿Qué impacto tiene APSURIA hoy?

R.- En APSURIA acompañamos y cuidamos a personas con daños

cerebrales severos en todas las etapas de la vida, desde nuestro

colegio de educación especial, nuestro centro de día y desde nuestra

residencia en Alcobendas, donde viven actualmente 65 personas. Pero

el impacto va más allá de los números: cambia la vida de las personas y

también la de sus familias. “Aquí no hablamos de cifras, hablamos de vidas que cambian”.

P.- ¿Qué problema social sigue siendo invisible?

R.- La falta de apoyos reales en el día a día. El cuidado y la atención de las

personas con este tipo de discapacidad severa conlleva un gran coste,

pero esa información no llega a la sociedad, y sufrimos la angustia continua de no saber si vamos a llegar a cubrir nuestros gastos porque

dependemos de donativos y ayudas privadas.

P.- ¿Por qué son tan importantes los donantes particulares?

R.- Porque nos permiten mantener proyectos estables y adaptarnos a las

necesidades reales de cada persona. Incluso una pequeña donación

mensual tiene un impacto directo y tangible en su día a día.

P.- ¿Qué permite una donación concreta?

R.- Permite más apoyos personalizados, cuidados y terapias que mejoran

su calidad de vida. Cada aportación se traduce en horas de

acompañamiento, terapias especializadas y en oportunidades.

P.- ¿Qué papel pueden jugar las empresas?

R.- Un papel clave. Las empresas pueden implicarse a través del

voluntariado corporativo, aportando tiempo, talento y experiencia, y

generando un impacto social muy positivo también dentro de sus

propios equipos.

P.- ¿En qué consiste el voluntariado corporativo en APSURIA?

R.- Son experiencias diseñadas para que los equipos conozcan de cerca la

realidad de las personas con daños cerebrales severos y participen en

actividades inclusivas. Es transformador para ambas partes. “El voluntariado corporativo cambia más de lo que parece”.

P.- ¿Qué se llevan las empresas que participan?

R.- Una experiencia humana muy potente. Mejora la cohesión del equipo,

refuerza valores y conecta a las personas con una realidad que muchas

veces desconocen.

P.- ¿Qué hace diferente a APSURIA?

R.- En mi opinión, lo que se respira cuando estás aquí. APSURIA nace del

amor y la generosidad de dos personas, crece con el esfuerzo y la

dedicación de esas personas y su familia, y lo que intentamos es que

ese ambiente de familia, cercanía, y amor incondicional siga vivo cada

día. El acompañamiento individualizado para ellos y sus familias: cada

persona es única y trabajamos desde esa realidad.

P.- ¿Cuáles son los principales retos de futuro?

R.- Seguir cuidando, acompañando y atendiendo a niños y adultos con

discapacidad cerebral severa. Para eso es fundamental el apoyo social

y empresarial a través de programas de voluntariado y crecer en el

número de embajadores y amigos que nos apoyen cada día.

Queremos seguir construyendo alianzas con empresas y dar a

conocer nuestro proyecto.