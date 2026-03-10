Todo sobre Nacho Abad: edad, su pareja actual e hijos, de dónde es y su trayectoria profesional

Nacho Abad se ha consolidado en los últimos años como uno de los periodistas más famosos de la televisión, especialmente en el ámbito de la crónica de sucesos y el análisis político. Su presencia diaria al frente de En boca de todos lo ha situado en el centro de la noticia, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles del panorama informativo de Mediaset.

Sin embargo, detrás de su perfil mediático existe una trayectoria extensa y una vida personal que el propio periodista ha tratado de mantener siempre con discreción. Como no podía ser de otra forma, nosotros conocemos todos los detalles.

¿Cuántos años tiene Nacho Abad?

Ignacio Abad, popularmente conocido como Nacho Abad, nació en abril de 1970 en Guadalajara, así que tiene 55 años. Desde muy joven mostró una clara inclinación por el mundo de la comunicación y por el análisis de la conducta humana, dos intereses que acabarían marcando el rumbo de su carrera profesional. Tras completar sus estudios de bachillerato en su ciudad natal, decidió trasladarse a Madrid para iniciar su formación universitaria.

En la capital cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, una etapa en la que comenzó a desarrollar las habilidades que después definirían su estilo informativo: curiosidad por la actualidad, capacidad para explicar asuntos complejos y un marcado interés por la investigación periodística.

La trayectoria de Nacho Abad

Como muchos periodistas de su generación, Nacho Abad dio sus primeros pasos profesionales en la radio, un medio que él mismo ha descrito en distintas ocasiones como su verdadera escuela de periodismo. Comenzó trabajando en emisoras locales y, con el tiempo, logró incorporarse a proyectos de mayor alcance dentro de cadenas nacionales.

En esa etapa inicial se especializó progresivamente en el periodismo de sucesos, un ámbito que exige rigor informativo y capacidad para manejar información delicada. Su manera de relatar historias complejas con claridad y cercanía llamó pronto la atención de distintos responsables de programas informativos, lo que le abrió nuevas oportunidades dentro del sector.

Además de su trabajo radiofónico, Abad también realizó colaboraciones en prensa escrita y participó en proyectos relacionados el mundo del entretenimiento. Esta diversificación de experiencias contribuyó a ampliar su perfil profesional y a consolidar una visión más amplia del oficio periodístico.

¿Cómo se hizo famoso?

El gran salto de Nacho Abad al conocimiento del público llegó con su presencia en televisión. A lo largo de los años ha trabajado en diferentes cadenas y ha participado en programas de gran audiencia, donde se ha especializado en el análisis de casos judiciales y en la cobertura de sucesos de relevancia nacional.

Su trayectoria incluye colaboraciones en espacios informativos como El programa de Ana Rosa, Espejo Público y Rojo y Negro. En estos formatos fue consolidando una reputación basada en el conocimiento detallado de los procesos penales, el acceso a fuentes informativas y una forma didáctica de explicar los procedimientos judiciales al público.

Con el paso del tiempo, su perfil se convirtió en uno de los más famosos dentro del periodismo de investigación. La combinación entre su experiencia periodística y su formación en criminología le permitió abordar los casos con un enfoque analítico que ha sido especialmente valorado por los espectadores.

¿Qué libros ha escrito Nacho Abad?

Además de su trabajo en los medios de comunicación, Nacho Abad ha desarrollado una destacada trayectoria como escritor. A lo largo de los años ha publicado varias obras que combinan investigación periodística con elementos de ficción inspirados en hechos reales.

Entre sus títulos más conocidos figuran Mentiras consentidas, La verdad está equivocada o El candidato, libros en los que mezcla tramas de intriga con reflexiones sobre la sociedad contemporánea. Muchas de estas obras han sido editadas por Penguin Random House.

¿Quién es su mujer?

Aunque su actividad profesional lo mantiene constantemente en el foco mediático, Nacho Abad siempre ha intentado preservar su vida personal. Aun así, su relación con la abogada penalista y criminóloga Bárbara Royo ha sido conocida públicamente debido a que ambos comparten también presencia televisiva.

La pareja se conoció alrededor de 2008 durante su participación en el programa Rojo y Negro. Lo que comenzó como una relación de amistad fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en una relación sentimental.

Finalmente, en 2018 decidieron contraer matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en un entorno familiar y con pocos invitados. Su vínculo personal también se ve reforzado por intereses profesionales comunes, ya que ambos comparten su interés por el ámbito jurídico y criminológico.

¿Cuántos hijos tiene?

Antes de su relación con Bárbara Royo, Nacho Abad estuvo casado y tuvo dos hijos, un chico y una chica. El propio periodista ha explicado en alguna ocasión que ninguno de ellos ha decidido seguir sus pasos en el mundo de la comunicación.

Uno de sus hijos se ha inclinado por estudiar Derecho, mientras que su hija ha optado por formarse en Bellas Artes. Abad ha reconocido que nunca les recomendó dedicarse al periodismo, debido a la presión mediática, los horarios exigentes y la exposición pública que implica esta profesión.

En su vida privada, el presentador también ha compartido algunos aspectos personales, como el profundo impacto que supuso la pérdida de su padre, un recuerdo que ha señalado en varias ocasiones como uno de los momentos más difíciles de su vida.