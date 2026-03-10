Rapapolvo de Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Pedro Sánchez, opuesto al desarrollo de la energía nuclear y único país de Europa que mantiene el cierre de las centrales nucleares pese a los cambios profundos ocurridos en el sector energético desde 2019, cuando se firmó el calendario de cierres nucleares en España.

Von der Leyen ha asegurado este martes en un discurso en la cumbre sobre energía nuclear que se celebra en París que «Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones».

Von der Leyen ha apostado por desarrollar los dos activos energéticos de los que dispone la Unión Europea, la energía nuclear y las renovables, para hacer frente a la actual dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. Así se garantizaría la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial del continente, siempre que se realicen más inversiones en redes eléctricas, capacidad de almacenamiento y flexibilidad del sistema energético, aseguró.

La presidenta de la Comisión ha desvelado las claves europeas para acelerar los pequeños reactores modulares (SMR) con el fin de poner esta tecnología en funcionamiento a principios de la década de 2030. «Tenemos ahora la ambición de progresar rápidamente y a gran escala para que Europa sea polo mundial de la energía nuclear de nueva generación», ha dicho Von der Leyen.

La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono. La estrategia europea incluye también la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar las normas y agilizar los procedimientos de autorización.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha contestado a Von der Leyen incidiendo en que la apuesta de España son las renovables, una energía que es infinita en España.

Al hilo de estas declaraciones de Von der Leyen, Fernando Sánchez, presidente de la Plataforma Si a Almaraz, Sí al futuro, ha subrayado la necesidad de mantener viva la nuclear por muchos años porque es estable y barata, lo que se pone aún más si cabe de relieve ante la escalada de los precios del gas debido a la guerra.

«Consideramos que en un contexto internacional como el actual marcado por la guerra de Irán se pone de manifiesto una vez más que nucleares como la de Almaraz son más necesarias que nunca para garantizar la seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia energética de España y Europa», ha dicho.

«En este momento hay tres reactores nucleares parados en España y el precio del mercado se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la crisis de Irán porque es el gas el que está sustituyendo a la nuclear. Como ocurrirá, de manera permanente, si se mantiene el plan de cierre de las centrales nucleares españolas», ha advertido Sánchez.