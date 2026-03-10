Los agricultores alertan de que el incremento del coste del gasóleo agrícola ha alcanzado el 40% por la guerra en Irán, arrastrando el precio de todos los alimentos de la cesta de la compra. Así, el aumento de la cotización del petróleo que se ha vivido en los últimos días acabará por repercutir directamente en el bolsillo de los ciudadanos a través de las compras más cotidianas y necesarias.

Es decir, según la organización Unión de Agricultores y Ganaderos, en sólo una semana el combustible se ha disparado, alcanzando los 1,45 euros por litro, algo que, inevitablemente, se traducirá en una cesta de la compra mucho más cara y, por tanto, en malas noticias para todos los consumidores de España.

La asociación considera que la evolución que está teniendo el coste del combustible es «desorbitada» en los últimos días, pues está registrando valores en una horquilla de entre 1,35 y 1,55 euros por litro, según los sondeos que está realizando el sector.

La organización ha explicado en una entrevista a EP que hace apenas una semana los precios se movían en torno al euro por litro, con variaciones según zonas de entre 0,85 y 1,15 euros, registrándose los valores más altos en áreas con mayor actividad agrícola, como el Bajo Guadalquivir.

El gasóleo encarecerá los alimentos

Con los datos recabados hasta el momento, y a falta de un estudio definitivo, el sector calcula que el precio del gasóleo agrícola ha experimentado incrementos cercanos al 40% respecto a la semana pasada, algo que recaerá sobre los alimentos. Desde la Unión de Agricultores han advertido además de que la subida podría continuar en los próximos días debido a la volatilidad del mercado energético.

Según han señalado, el encarecimiento del combustible tendrá un impacto directo en los costes asociados a la actividad agraria, lo que afectará a numerosas labores del campo, desde el uso de maquinaria hasta el transporte de productos. «Esto va a provocar una subida muy importante de los costes asociados a la práctica agraria», han indicado desde la organización.

Así, han advertido que el incremento de los costes de producción terminará repercutiendo en el consumidor. «Todo ello repercutirá igualmente, y en última instancia, en la cesta de la compra», han señalado.

En este sentido, han defendido que la situación no afecta únicamente al sector agrario, sino que se trata de un problema que puede tener consecuencias en el conjunto de la cadena alimentaria.

Por ello, han reclamado a las administraciones que adopten medidas para hacer frente al aumento de costes. «Entendemos que este es un problema no solo del sector y al que las administraciones deben atender lo antes posible», han apuntado.

Además, desde Unión de Agricultores y Ganaderos han puesto en duda que la subida del combustible responda únicamente a factores reales de mercado, ya que consideran que no ha transcurrido tiempo suficiente desde el inicio del conflicto en Oriente Medio como para que el nuevo producto llegue ya con precios más elevados.

En este sentido, han apuntado a posibles prácticas especulativas con el combustible almacenado actualmente. «La realidad es una subida indiscriminada y, a día de hoy, sin razón alguna», han señalado.

Según ha explicado, el sector está acostumbrado a que en contextos de conflicto internacional los precios suban de forma inmediata, mientras que su normalización tarda mucho más en producirse. «Ante situaciones de conflicto, el precio se dispara inmediatamente y la vuelta a la normalidad tarda demasiado en llegar», han advertido.