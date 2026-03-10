En la presentación de los resultados de 2025 de Mercadona, Juan Roig ha sido preguntado acerca de cómo va a afectar a la cadena de supermercados el actual conflicto de Irán. Con respecto a este tema, Roig ha afirmado que «nosotros no podemos adivinar el futuro, pero sí le vamos a hacer frente al futuro».

Por otro lado, ha destacado que la subida de los precios siempre tiene que ver con el incremento de los precios de las materias primas y, que, por tanto, se trata de una situación que desde Mercadona no pueden controlar. De esta forma, ha respondido a la pregunta de cómo va a afectar al precio de la cesta de la compra indicando que «si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos».

«Yo creo mucho en Mercadona y a la fuerza del negocio. Haremos frente a lo que venga, y trataremos de que los cinco componentes, que son los clientes, los trabajadores, los proveedores, la sociedad y el capital, estén satisfechos», ha explicado Roig.

«No podemos influir en el precio de la materia prima. Entre enero, febrero y el principio de marzo hemos bajado precios porque las materias primas estaban bajando, en concreto, hemos bajado el precio de 300 productos. Pero nosotros no subimos los precios, estos se incrementan porque las materias primas suben y los bajamos porque las materias primas bajan. No depende de nosotros, ni de ningún distribuidor. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva ahora ha bajado y lo que nosotros queremos es bajar precios», ha aclarado Roig.

Con respecto al riesgo en la cadena de suministros por el conflicto de Irán, Roig ha asegurado que «no conoce los efectos» de lo que pueda pasar».

«Nosotros queremos asegurar, por supuesto, el suministro. Pero eso no depende de nosotros. Sólo podremos adaptarnos según lo que venga», ha expuesto el presidente de Mercadona.

Mercadona implementará un nuevo modelo de tienda

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha explicado que la compañía prevé implantar un nuevo modelo de tienda «por procesos» denominado Tienda 9 con más espacio para frescos y con el que pretende hacer la compra «más ágil y sencilla».

Este nuevo modelo está en marcha actualmente en un establecimiento y la previsión es que llegue a 59 tiendas en 2026. Este proceso conllevará una inversión de 3.700 millones de euros.

Así lo ha detallado durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía que se ha celebrado este martes en el centro de innovación Jarrods de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia).

Entre las principales novedades de la Tienda 9 está la optimización de los procesos de corte, cocción y encasado unificados en una zona de Obrador Central.