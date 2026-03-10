Esta pareja jamás enciende la calefacción de su casa porque ha encontrado el truco natural 100% gratis sin usar placas solares

En los días más fríos, encender la calefacción es imprescindible en muchos hogares de España. Lo que supone un confort en lo referente al hogar supone también una subida en la factura energética, que muchas personas intentan evitar. Una pareja estadounidense ha empezado a aplicar medidas para mejorar la eficiencia energética.

Tal y como explican en su blog de YouTube The Homesteading RD, su sistema se basa en aprovechar la absorción del calor que genera el sol a través de sus propias paredes y sin necesidad de invertir en paneles solares. Afirman que «tenemos inviernos largos y brutales aquí en Minnesota, así que el calor es importante». La forma en la que lo hacen es construir una pared adicional y pintarla de negro.

De esta manera, el calor se acumula de manera natural en el espacio y se va liberando poco a poco hacia el interior de la vivienda, ayudando a templar el ambiente sin necesidad de recurrir tanto a la calefacción convencional.

Otras formas de aislar el frío sin usar calefacción

Existen, más allá de la solución que proponen Katie Krejci y Ryan, medidas que pueden marcar una diferencia significativa en el consumo energético durante los meses de invierno. Una de las más efectivas es reforzar el aislamiento térmico en paredes y techos, especialmente en viviendas antiguas donde las pérdidas de calor suelen ser mayores.

Las ventanas son otro punto a tener en cuenta. Sustituir cerramientos antiguos por modelos con doble o triple acristalamiento y rotura de puente térmico puede reducir considerablemente las fugas de calor. Por último, gestos cotidianos como aprovechar al máximo la luz solar durante el día subiendo persianas, ventilar de forma breve pero intensa para evitar enfriar en exceso la casa o instalar termostatos programables para optimizar el uso de la calefacción.

Son medidas sencillas que pueden permitir una reducción drástica sin tener que renunciar a una calidad de vivienda.