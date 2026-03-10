Palma sabrá el viernes si pasa el match ball para ser capital europea de la Cultura 2031, ya que la previsión de la comisión evaluadora del Ministerio de Cultura es que este viernes 13 de marzo se den a conocer los tres o más aspirantes que pasan a la fase final.

Además de Palma, optan a la candidatura Jerez de la Frontera, Cáceres, Burgos, Toledo, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y la localidad valenciana de Potries.

A lo largo de la semana, las candidatas expondrán sus proyectos y por ello el alcalde de Palma, Jaime Martínez, encabezará la delegación que este miércoles defenderá en Madrid la candidatura de la capital balear, en una sesión que se desarrollará en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura, ante la presencia de los diez expertos que evaluarán las nueve candidaturas que aspiran a la nominación.

La delegación del Ayuntamiento que se desplazará a Madrid está formada por el alcalde; el regidor de Cultura, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta; y los directores generales de Proyectos Culturales, Gori Vicens; Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal; y Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet.

La comitiva contará también con la presencia del catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y director de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, que desarrolla la labor de coordinación de la redacción del proyecto de la candidatura y que será el encargado de exponer el proyecto durante la sesión este miércoles.

El resto de la delegación estará integrada por una selección de los miembros de las dos mesas independientes que se constituyeron con el objetivo de hacer efectiva la aportación a la candidatura de propuestas directamente provenientes de la sociedad civil y de los distintos colectivos culturales, artísticos, docentes y científicos.

En concreto, formarán parte de la comitiva la fundadora y directora de la Evolution Mallorca Internacional Film Festival, Sandra Lipski; el presidente del Gremi de Llibreters; Miquel Ferrer; la coreógrafa, bailarina del Ballet Nacional y directora del PalmaDansa, Mar Aguiló; el director de Es Baluard – Museu d’Art Contemporani de Palma, David Barro; la gestora, mediadora cultural y directora del centro Apropa Cultura Balears, Maria del Mar Matas; y la ecóloga, delegada del CSIC en Baleares e investigadora del Imedea, Anna Traveset.

La exposición del proyecto de Palma durará 30 minutos y se abrirá con la intervención de Sandra Lipski, antes de ceder la palabra a Antoni Riera, que utilizará el tiempo restante para detallar los principales aspectos de la propuesta. Después, se iniciará un turno de preguntas para que todos los miembros del equipo seleccionado para defender la candidatura de Palma 2031 puedan contestar las preguntas que formulen los miembros de la comisión evaluadora.

Los expertos que escucharán y analizarán los objetivos y actividades comprendidos en el documento Mediterranean in Motion pertenecen a diferentes países europeos y a diversas disciplinas y especialidades.

En concreto, escucharán la intervención del profesor Riera, el maltés Anthony Attard, fundador de Culture Venture y Udjenza, donde ejerce como director ejecutivo y director artístico, respectivamente; la rumana Csaba Borboly, vicepresidenta del Consejo del Condado de Harghita; así como la italiana Roberta Ferrarini, investigadora en el Alma Mater Studiorum, centro vinculado a la Universidad de Bolonia.

Forman parte también de la comisión la finlandesa Suvi Innila, directora del programa de la Capital Europea de la Cultura Turku 2011; el estonio Erni Kask, responsable de Promoción Internacional de la ciudad de Tallin y director de Relaciones Internacionales de la Capital Europea de la Cultura Tartu 2024; la neerlandesa Tanja Mlaker, directora y administradora de Cultuur Eindhoven; el alemán Mathias Ripp, gestor senior de patrimonio y coordinador de Patrimonio Mundial Centro Histórico de Ratisbona y Stadtamhof; y la polaca Malgorzata Szablowska, productora, directora y diseñadora de proyectos multidisciplinares y multilingües en artes escénicas.