Así fueron las carreras ilegales con trompos y quemadas de rueda en varios polígonos de Palma

La Policía Local de Palma volvió a intervenir durante la madrugada del lunes tras detectar una nueva concentración de coches que realizaban carreras ilegales y maniobras peligrosas en distintos polígonos industriales de la ciudad. La actuación policial se saldó con unas cuarenta denuncias y la identificación de más de 300 personas y 40 vehículos, muchos de ellos involucrados en maniobras de riesgo.

OKBALEARES les ofrece las imágenes y vídeos exclusivos de la intervención, que muestran con detalle trompos, acelerones y quemadas de neumáticos en plena vía pública, así como la presencia de decenas de espectadores que observaban las maniobras desde los márgenes de la calle y grababan con sus móviles. Las grabaciones permiten ver claramente la peligrosidad de estas concentraciones, la intensidad de los motores rugiendo en la noche y la aglomeración de público que acompaña a cada exhibición.

El operativo comenzó en la calle Quatre de Novembre, en el polígono de Can Valero, donde agentes del Grup d’Actuació Preventiva (GAP) localizaron la concentración masiva de vehículos y personas. En el vídeo se aprecia cómo algunos conductores realizan maniobras temerarias, entre ellas trompos sobre el asfalto, aceleraciones bruscas que levantan nubes de humo y quemadas de neumáticos que iluminan la noche, mientras los espectadores vitorean y graban la acción con sus teléfonos. La magnitud de la reunión y el riesgo evidente obligaron a la Policía Local a intervenir de inmediato para garantizar la seguridad de todos los presentes.

Tras la primera disolución, una parte de los asistentes se trasladó a la calle Gremi de Velluters, en el polígono de Son Rossinyol, donde los agentes realizaron un seguimiento y dispersaron nuevamente la concentración. En esta segunda ubicación también se registraron infracciones por exceso de aforo en un local de ocio cercano, lo que evidencia cómo estas actividades afectan no solo a la vía pública, sino también a la actividad comercial de la zona.

El balance de la actuación policial incluyó la identificación de 53 personas, control de 4 vehículos, 30 actas por consumo de alcohol en la vía pública, 4 denuncias por tenencia de drogas y 2 por desobediencia a los agentes. Además, se tramitaron denuncias por infracciones de tráfico y se retiraron dos vehículos al depósito municipal. Durante el operativo también se registró una prueba de alcoholemia administrativa positiva, relacionada con un accidente sin heridos, cuya investigación está siendo realizada por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC).

En los últimos meses, Mallorca se ha convertido en uno de los escenarios habituales de carreras ilegales y concentraciones de coches, especialmente durante fines de semana y vísperas de festivos. Los polígonos industriales de Can Valero, Son Rossinyol y Son Castelló son los lugares más frecuentes para estas actividades. Las imágenes disponibles permiten ver la cantidad de vehículos y personas que participan en cada quedada. Además, la falta de medidas de seguridad aumenta el riesgo de accidentes graves.

Los vecinos de estas zonas industriales denuncian el ruido constante de los motores, el humo que se genera durante las quemadas de rueda y el peligro que suponen estas concentraciones nocturnas, que se repiten casi todas las semanas. Según explican, a partir de las 23:00 horas, grupos de jóvenes se reúnen en calles poco iluminadas entre naves industriales cerradas. Allí se alinean los vehículos para competir mientras decenas de personas observan y graban, creando un escenario que puede convertirse rápidamente en una situación de alto riesgo para todos los presentes.

Las imágenes y vídeos captados por los agentes y testigos muestran también la interacción entre los participantes y el público: jóvenes animando, otros realizando grabaciones, y algunos intentando exhibir sus coches con maniobras cada vez más arriesgadas. Estas tomas permiten comprender la dimensión real de estas concentraciones y por qué la Policía Local insiste en su disolución inmediata cada vez que se detecta una.

Otros participantes, por su parte, defienden que su interés se limita al mundo del motor y a la conducción deportiva. Reclaman la creación de un circuito legal y accesible donde poder practicar su afición de manera segura. Señalan que el circuito de Llucmajor, de carácter privado, limita el acceso incluso pagando cuota, lo que obliga a muchos jóvenes a recurrir a carreras ilegales en polígonos. Las imágenes y vídeos muestran, de manera directa, por qué estas solicitudes surgen: la pasión por los coches y la falta de espacios regulados para practicar la conducción deportiva llevan a algunos a asumir riesgos innecesarios en calles y polígonos.

Mientras tanto, el ruido de los motores y las maniobras peligrosas continúan siendo una constante en Palma, y las imágenes disponibles permiten visualizar de primera mano un fenómeno que preocupa a vecinos y autoridades y que sigue repitiéndose en distintos puntos de la ciudad. Estas grabaciones, además, sirven como prueba del peligro que representan estas concentraciones y del trabajo constante que realiza la Policía Local para mantener la seguridad de todos.