Giro radical en los teléfonos Android: la nueva función que va a cambiar para siempre las llamadas

Llega un cambio para los teléfonos Android que afectará a los miles de millones de usuarios que utilizan a diario este sistema operativo. A lo largo del año 2026 se habilitará una función que supondrá un cambio histórico en lo que a las llamadas se refiere. Google ofrecerá la posibilidad a los ciudadanos de decidir cómo quiere mostrarse cuando llama a otra persona. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva función que llegará en los próximos meses a los móviles Android.

Android es el sistema operativo más utilizado del mundo y en 2025 confirmó su posición de liderazgo frente al iOS de Apple. El pasado año lo cerró con alrededor de 4.000 usuarios activos, llegando a ocupar más de un 70% del nicho dentro del mercado gracias a su gran crecimiento en países como Brasil, Indonesia o África, donde en los últimos tiempos ha aumentado la demanda de teléfonos móviles más baratos.

El Samsung Galaxy en sus diferentes modelos y gamas y los teléfonos Xiaomi son los máximos exponentes del sistema operativo Android, que llevan incorporados los terminales con mejor relación entre calidad y precio de mercado. Gracias a las superventas que proporcionan los teléfonos de gama media de Samsung o el Xiaomi Redmi 14C, Google lidera el mercado en lo que al sistema operativo de teléfonos móviles se refiere.

La nueva función de los teléfonos Android

Con la filosofía de renovarse o morir para seguir ocupando el primer puesto en la clasificación de teléfonos móviles dentro del mercado, Android introducirá a lo largo de 2026 una nueva función que cambiará la forma de recibir llamadas. A partir de ahora, el usuario podrá decidir cómo quiere mostrarse cuando llama a otra persona.

«Tarjetas de llamada». Así se denomina la nueva función que supone un giro radical en el mundo de las llamadas. Desde que los móviles llegaron a nuestras vidas y hasta el día de hoy, siempre que hacemos o recibimos una llamada, aparece el nombre del contacto con el que tenemos guardada a una persona y, como mucho, también se le añade una imagen que identifica al usuario en cuestión. A partir de ahora aparecerá una tarjeta nueva con muchas novedades.

Esta tarjeta digital estará compuesta de una imagen de la persona a pantalla completa con los colores y texto elegido por el emisor de la llamada. Todo con el objetivo de dar un toque moderno a la interfaz que aparece cuando un usuario hace una llamada telefónica a la otra parte. De momento, se está trabajando en esta nueva función para los teléfonos Android y desde la página especializada Digital Trends informan que en el momento que aparezca esta novedad, la aplicación del teléfono mostrará un aviso para crear esta tarjeta personal.

Para ello, simplemente bastará con vincular la cuenta de Google a esta «tarjeta de llamadas» y escoger una foto del banco de imágenes del teléfono móvil. También podrás añadir el texto y los estilos con los que te apetezca aparecer cuando realices una llamada a otra persona. Este medio especializado también ha informado que desde Google están trabajando en la beta de esta nueva función para los teléfonos Android y que llegará a los terminales durante todo este año 2026.