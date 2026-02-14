El ajuste oculto de animaciones de Android que mejora la fluidez del móvil antiguo con solo tocar tres opciones

No hace falta cambiar de teléfono para notar una mejora clara en el rendimiento. Existe un ajuste dentro de animaciones de Android que puede transformar por completo la percepción de fluidez, especialmente en móviles antiguos que ya no reciben actualizaciones o que empiezan a mostrar cierta lentitud al abrir aplicaciones y moverse por los menús.

Muchos usuarios creen que cuando el móvil va más lento es porque el hardware ya no da más de sí. En parte es cierto, pero también influye la forma en la que el sistema muestra las transiciones visuales. Android utiliza animaciones para abrir apps, cambiar entre pantallas o desplegar menús. Son efectos estéticos que aportan suavidad, pero también pueden generar sensación de pesadez si el procesador no es especialmente potente.

Cómo acceder a las opciones de desarrollador

El ajuste no está a simple vista. Para modificar las animaciones de Android hay que activar primero las opciones de desarrollador. Es un proceso sencillo y completamente reversible.

Basta con entrar en Ajustes, ir al apartado Información del teléfono y pulsar varias veces seguidas sobre “Número de compilación” hasta que aparezca el mensaje que confirma que las opciones de desarrollador están activadas. En algunos móviles puede estar dentro de Información de software. Una vez hecho esto, aparece un nuevo apartado en el menú principal de Ajustes llamado “Opciones de desarrollador”.

Las tres opciones que cambian la experiencia

Dentro de ese menú hay que buscar tres parámetros concretos: Escala de animación de ventana, Escala de animación de transición y Escala de duración del animador.

Por defecto suelen estar configurados en 1x. Esto significa que las animaciones se reproducen a velocidad estándar. Si se reducen a 0,5x, el sistema ejecuta las animaciones el doble de rápido, dando la sensación de que el móvil responde con mayor agilidad.

No se trata de que el procesador trabaje más rápido, sino de que las transiciones duran menos tiempo. El resultado es inmediato, las aplicaciones parecen abrirse antes, el cambio entre pantallas es más ágil y el sistema transmite mayor ligereza.

Incluso se pueden desactivar por completo seleccionando “Animación desactivada”, aunque en ese caso la experiencia puede resultar demasiado brusca para algunos usuarios.

Por qué funciona especialmente bien en móviles antiguos

En teléfonos con varios años a sus espaldas, cada milisegundo cuenta. Las animaciones Android están pensadas para ofrecer una experiencia visual agradable, pero cuando el hardware ya no es tan potente, esos efectos pueden convertirse en un pequeño lastre.

Reducir la escala no elimina la carga real de las aplicaciones, pero sí elimina parte de la espera visual. Esto hace que el usuario perciba una mejora clara, aunque técnicamente el rendimiento sea el mismo. Es una solución ideal para quienes tienen un móvil de gama media o de hace cuatro o cinco años y no quieren cambiarlo todavía. También puede ser útil si el dispositivo empieza a acumular aplicaciones y procesos en segundo plano que ralentizan la experiencia general.

Un truco que seguro y reversible

Modificar las animaciones de Android no daña el sistema ni afecta a la garantía. Es un ajuste oficial incluido por Google para pruebas y desarrollo, pero que cualquier usuario puede aprovechar. Si no convence el resultado, basta con volver a las opciones de desarrollador y restaurar el valor a 1x. Todo vuelve a su estado original en cuestión de segundos.

A veces no hace falta instalar aplicaciones milagro ni restablecer el teléfono de fábrica. Conocer pequeños ajustes ocultos puede alargar la vida útil del móvil y hacer que la experiencia diaria sea mucho más cómoda. En un momento en el que muchos usuarios apuran sus dispositivos antes de renovarlos, este sencillo cambio puede marcar una diferencia notable.