El MacBook Pro más caro que puedes comprar en Apple cuesta más de 9.400 euros: así es la bestia que muy pocos necesitan

Apple presentó hace un par de días el MacBook Neo, un portátil que es el Mac más barato de la marca, con un precio de 699 euros. En el extremo opuesto del catálogo aparece el MacBook Pro más caro de Apple, una configuración del modelo de 16 pulgadas que, con todos los extras posibles, alcanza los 9.427,98 euros. Dos equipos que representan filosofías muy distintas dentro de la misma familia de ordenadores.

Si el MacBook Neo está pensado para abrir el ecosistema de Apple a más usuarios, esta configuración del MacBook Pro de 16 pulgadas está diseñada para lo contrario. Hablamos de ofrecer potencia prácticamente sin límites a profesionales que necesitan un equipo capaz de manejar proyectos extremadamente exigentes.

Una configuración pensada para tareas muy exigentes

El punto de partida de esta configuración es el MacBook Pro de 16 pulgadas en color negro espacial, el modelo más potente de la gama profesional de Apple. A partir de ahí, todo se lleva al máximo nivel. El portátil integra el chip M5 Max, con una CPU de 18 núcleos y una GPU de 40 núcleos, acompañado de un Neural Engine de 16 núcleos preparado para tareas de inteligencia artificial y procesamiento avanzado.

A esta potencia se suma uno de los aspectos más impresionantes de la configuración, 128 GB de memoria unificada. Esto significa que el ordenador puede manejar enormes proyectos de vídeo, modelos de IA o simulaciones complejas sin que el sistema se quede corto de memoria.

El almacenamiento también alcanza cifras muy poco habituales en un portátil. Este MacBook Pro incorpora 8 TB de SSD, una capacidad que permite trabajar con bibliotecas gigantescas de vídeo, audio o fotografía sin depender constantemente de discos externos.

La pantalla es otro de los puntos clave del equipo. Apple incluye un panel Liquid Retina XDR de 16,2 pulgadas con tecnología ProMotion, pero en esta configuración también se añade el vidrio nanotexturizado, una opción que reduce reflejos de forma muy eficaz. Este tipo de pantalla está pensado para profesionales que trabajan en entornos muy iluminados, como estudios con focos o espacios con mucha luz natural.

Un portátil que prácticamente sustituye a una estación de trabajo

Además de la potencia interna, el MacBook Pro mantiene su enfoque profesional en conectividad. Dispone de tres puertos Thunderbolt 5, que ofrecen velocidades muy altas para conectar almacenamiento externo o pantallas profesionales.

A esto se suman el puerto HDMI, el lector de tarjetas SDXC, el clásico jack de auriculares de 3,5 mm y el sistema de carga MagSafe 3. Con esta configuración, el equipo puede manejar hasta cuatro monitores externos, lo que lo acerca mucho a lo que tradicionalmente se espera de una estación de trabajo de sobremesa.

El portátil incluye también el Magic Keyboard retroiluminado con Touch ID, con distribución española, y viene acompañado de un adaptador de corriente USB-C de 140 W junto al cable MagSafe. Otro detalle curioso es que en esta configuración se han añadido Final Cut Pro y Logic Pro preinstalados, dos de las aplicaciones profesionales más utilizadas en producción de vídeo y música dentro del ecosistema de Apple. Eso sí, el equipo incluye el paño de limpieza.

Quién podría necesitar realmente un MacBook así

La pregunta que surge de forma inevitable es quién necesita el MacBook Pro más caro que Apple ofrece. Evidentemente, no está pensado para el usuario medio ni para tareas cotidianas como navegar por internet, escribir documentos o editar fotos de forma ocasional.

Un equipo así tiene sentido en perfiles muy concretos. Por ejemplo, estudios de producción audiovisual que trabajan con vídeo 8K, creadores que manejan proyectos enormes en Final Cut Pro o DaVinci Resolve, o profesionales que desarrollan modelos de inteligencia artificial y necesitan grandes cantidades de memoria.

También puede ser útil para productores musicales, animadores 3D o desarrolladores de videojuegos que trabajan con escenas complejas y múltiples herramientas abiertas al mismo tiempo. En estos casos, contar con 128 GB de memoria y una GPU muy potente puede marcar la diferencia.

Hay otro perfil que suele optar por configuraciones tan altas: empresas o profesionales que quieren un equipo que les dure muchos años sin quedarse corto en prestaciones.

El otro extremo del catálogo de Apple

El contraste con el recién presentado MacBook Neo ayuda a entender mejor el papel de este equipo dentro del catálogo de Apple. Mientras que el Neo busca atraer a estudiantes o usuarios que quieren su primer Mac por un precio accesible, el MacBook Pro de casi 9.500 euros apunta directamente a profesionales que necesitan el máximo rendimiento posible en un portátil.

Ambos modelos muestran hasta qué punto se ha ampliado el catálogo de Apple en los últimos años. Hoy es posible comprar un Mac por menos de 700 euros o invertir cerca de 10.000 en una configuración diseñada para trabajos extremadamente exigentes. Y ese contraste explica muy bien la estrategia actual de la compañía, ofrecer desde equipos pensados para el gran público hasta máquinas capaces de sustituir a una estación de trabajo profesional.