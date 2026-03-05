Motorola lanza móviles inspirados en el Mundial 2026 con acabados en oro y diseño para fans del fútbol

Motorola quiere que el espíritu del fútbol llegue también al bolsillo. La compañía ha presentado su nueva FIFA World Cup 26 Collection, una serie de smartphones inspirados en el próximo Mundial que se celebrará en 2026. Como socio oficial de smartphones del torneo, la marca amplía esta colección con dos nuevos dispositivos que combinan diseño premium, tecnología avanzada y elementos visuales vinculados al fútbol.

Los nuevos modelos son razr fold y motorola edge 70 fusion, que se suman al ya anunciado motorola razr FIFA World Cup 26 Edition dentro de la serie Collections by Motorola. La idea es la de crear dispositivos que además de herramientas tecnológicas también sean objetos de colección para quienes viven el fútbol con intensidad.

Uno de los rasgos más llamativos de esta edición especial es el uso de detalles chapados en oro de 24 quilates, presentes tanto en los logotipos como en algunos elementos de diseño. Motorola busca así reforzar la sensación de exclusividad y vincular la estética de los teléfonos con el prestigio del torneo.

razr fold, un plegable pensado para vivir cada partido

El modelo más llamativo de la colección es el razr fold, una versión especial del plegable de Motorola que incorpora un diseño completamente inspirado en el torneo. La parte trasera presenta un patrón de puntos en relieve que recuerda a las texturas de los materiales utilizados en el fútbol, ofreciendo además un mejor agarre.

El número “26”, protagonista del logotipo del Mundial, aparece integrado en el diseño del dispositivo, creando un efecto visual que destaca desde cualquier ángulo. En el centro del teléfono se sitúa el logotipo oficial de la FIFA World Cup 26, fabricado con materiales premium y acabado en oro de 24 quilates, lo que convierte al terminal en un objeto casi de colección.

El razr fold también apuesta por la potencia tecnológica. Cuenta con una pantalla externa de 6,6 pulgadas, pensada para consultar resultados o notificaciones de forma rápida, y al desplegarse ofrece una pantalla LTPO 2K de 8,1 pulgadas ideal para ver repeticiones, vídeos o seguir el torneo en directo.

El sistema de cámaras también es uno de sus puntos fuertes. Incluye tres sensores de 50 megapíxeles con sensor Sony LYTIA, capaces de capturar fotografías con gran nivel de detalle. Además, permite grabar vídeo con Dolby Vision, incorpora estabilización avanzada y ha sido valorado por DXOMARK como uno de los mejores sistemas de cámara en móviles plegables.

A esto se suma una batería de gran capacidad dentro del segmento de los plegables y compatibilidad con moto pen ultra, que permite tomar notas, dibujar jugadas o capturar ideas en cualquier momento.

motorola edge 70 fusion con estética inspirada en el balón

El segundo dispositivo de la colección es el motorola edge 70 fusion, un modelo que apuesta por un diseño elegante y ligero con una estética claramente inspirada en el fútbol. La parte trasera utiliza un acabado que imita la textura del cuero de un balón, convirtiendo uno de los elementos más reconocibles del deporte en una seña de identidad del dispositivo.

Como ocurre con el razr fold, el terminal también incluye detalles en oro de 24 quilates tanto en el logotipo de Motorola como en los elementos gráficos relacionados con el Mundial.

En el apartado técnico, el edge 70 fusion destaca por su diseño quad-curve, con bordes curvados en los cuatro lados que refuerzan la sensación de continuidad del panel. Integra además el sensor Sony LYTIA 710, convirtiéndose en uno de los primeros smartphones en utilizarlo.

La pantalla es otro de sus grandes atractivos. Motorola asegura que se trata del primer smartphone con pantalla quad-curved de 144 Hz con color validado por Pantone, lo que promete imágenes más fluidas y una reproducción cromática muy precisa. El dispositivo también incorpora funciones impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la experiencia diaria y optimizar el rendimiento.

Software especial para el Mundial

La experiencia de la FIFA World Cup 26 Collection no se limita al diseño. Motorola ha preparado también un conjunto de funciones de software exclusivas inspiradas en el torneo.

Entre ellas se incluyen herramientas para capturar y compartir contenido relacionado con el Mundial, fondos de pantalla temáticos, tonos de llamada inspirados en la competición y otras opciones de personalización que buscan trasladar la energía de los días de partido al uso cotidiano del smartphone.

Además, los dispositivos incluyen acceso preinstalado a la app oficial de la FIFA World Cup, lo que permite seguir resultados, noticias y contenido del torneo directamente desde el teléfono. También integran el juego FIFA Heroes, un título con licencia oficial de FIFA en el que Motorola actúa como socio exclusivo en el ámbito de smartphones.

Un proyecto que une tecnología y fútbol

La colaboración entre Motorola y la FIFA refleja la intención de ambas organizaciones de conectar tecnología y deporte a escala global. El objetivo es crear productos que celebren la cultura del fútbol y refuercen el sentimiento de comunidad entre aficionados de todo el mundo.

La FIFA World Cup 26 Collection, formada por el razr fold y el motorola edge 70 fusion, estará disponible en algunos países seleccionados a partir del próximo mes, coincidiendo con el creciente interés en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.