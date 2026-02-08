He intentado destrozar el HONOR Magic8 Lite y ha aguantado pruebas que no harías con tu móvil

Los móviles actuales presumen de ser cada vez más finos, ligeros y atractivos, pero esa búsqueda constante del diseño suele generar una duda razonable, ¿hasta qué punto son resistentes en la vida real? El HONOR Magic8 Lite entra de lleno en esa categoría de smartphone estilizado, con gran pantalla y un peso contenido, un tipo de dispositivo que muchos asocian automáticamente con fragilidad.

Para salir de dudas, he decidido llevarlo a un terreno que ningún fabricante recomendaría y que ningún usuario sensato replicaría en casa. Tres pruebas extremas, grabadas en vídeo, pensadas no para destrozar por destrozar, sino para poner en contexto hasta dónde puede aguantar un móvil que, sobre el papel, no juega la carta de la resistencia como argumento principal.

Romper nueces con la pantalla: presión directa donde más duele

En la primera prueba, el HONOR Magic8 Lite se enfrenta a una situación tan absurda como gráfica, usar la pantalla para romper nueces a lo bestia. No hablamos de una caída accidental ni de un golpe lateral, sino de fuerza concentrada justo en el punto más delicado de cualquier smartphone.

Lo sorprendente es que la pantalla no se rompe, no se agrieta y no muestra fallos tras la prueba. El panel sigue respondiendo con normalidad y no aparecen manchas ni zonas muertas. Este tipo de test deja claro que el conjunto pantalla-estructura tiene más rigidez de la que su diseño fino y ligero podría hacer pensar a simple vista.

Alfileres, llaves y una lima contra la pantalla: el peor bolsillo posible

La segunda prueba es probablemente la más cercana al maltrato cotidiano que sufren muchos móviles sin que nos demos cuenta. Alfileres, una lima de uñas y un manojo de llaves pasan directamente por la pantalla del HONOR Magic8 Lite, simulando roces continuos y contactos con objetos duros y afilados.

Es el escenario típico de un bolsillo o un bolso mal organizado, repetido durante meses. Tras la prueba, el resultado es bastante revelador, no aparecen arañazos profundos ni daños visibles a simple vista. Puede haber alguna marca superficial si se busca con lupa y a contraluz, pero nada que comprometa la experiencia de uso ni la visibilidad del panel. Un comportamiento más que digno para un móvil de su segmento.

Dentro de una lavadora en marcha: golpes, vueltas y vibraciones sin piedad

La tercera prueba es, sin discusión, la más extrema y la menos recomendable. El HONOR Magic8 Lite acaba dentro del tambor de una lavadora en funcionamiento, sometido a golpes constantes, vibraciones y choques contra metal durante varios minutos.

Aquí no hay control ni superficies blandas que amortigüen nada. Tras sacar el móvil, el aspecto exterior evidencia que no ha sido una experiencia agradable, pero lo importante es lo que ocurre al encenderlo. El terminal sigue funcionando a la perfección, con muescas en la parte trasera, pero bastantes menos de las esperadas. No es una prueba pensada para hablar de resistencia al agua o certificaciones, sino para ilustrar la solidez general del dispositivo frente a impactos repetidos.

Un móvil ligero, pero más duro de lo que parece

Después de someterlo a estas pruebas, queda claro que el HONOR Magic8 Lite no es solo un móvil atractivo y cómodo en mano. No es indestructible ni pretende serlo, pero sí demuestra una tolerancia al abuso muy por encima de lo que muchos esperarían al verlo por primera vez. Golpes, presión, roces y vibraciones extremas no lo dejan fuera de juego, y eso dice mucho de cómo está construido.

Para el usuario normal, que jamás llevará su móvil a estos extremos, este comportamiento se transforma en algo mucho más sencillo y valioso, tranquilidad en el uso diario y la sensación de que el teléfono no vive al límite en cada pequeño descuido.