El metro de Callao se pone a prueba para demostrar lo que aguanta el HONOR Magic 8 Lite

A primera hora de la mañana, cuando el metro de Madrid empieza a llenarse de prisas, mochilas y cafés a medio terminar, algo distinto llama la atención en Callao. Las entradas de Gran Vía se han transformado en un escenario industrial donde todo parece romperse, menos un smartphone. Es la nueva campaña de lanzamiento del HONOR Magic 8 Lite, una acción de street marketing que juega con la idea de llevar la resistencia del dispositivo a un entorno tan cotidiano como extremo: el transporte público.

Un escaparate urbano para poner a prueba la resistencia

Durante las próximas semanas, los accesos pares e impares de Gran Vía en la estación de Metro de Madrid – Callao están completamente vinilados con una estética industrial muy marcada. Grietas, roturas y texturas desgastadas envuelven al viajero y construyen una sensación clara, todo se viene abajo, excepto el teléfono.

Joan Pradells como símbolo de fuerza y durabilidad

La campaña tiene además un protagonista muy reconocible, Joan Pradells, culturista e influencer, que vuelve a colaborar con la marca, y no es una elección casual. Su imagen está directamente asociada a fuerza, constancia y resistencia, los mismos valores que HONOR quiere trasladar al dispositivo.

En el vídeo de la campaña, el móvil se enfrenta a situaciones extremas en contextos tan dispares como la cocina o entrenamientos de alta intensidad. Todo bajo un claim muy directo: “Nacido para resistir”. El resultado es un enfoque casi divertido, donde el smartphone se presenta como ese “gym bro” que siempre aguanta, pase lo que pase.

Lo que hay detrás del mensaje

Más allá del envoltorio visual, la campaña busca poner el foco en las características técnicas del HONOR Magic 8 Lite. El terminal cuenta con una batería de 7.500 mAh, una cifra poco habitual en su segmento, además de certificación triple SGS y resistencia IP68/IP69K frente al agua, el polvo y golpes.

A eso se suma una cámara principal de 108 mpx, que refuerza la idea de que no se trata solo de un móvil duro, sino también completo para el día a día. HONOR insiste así en un mensaje claro, no hay que elegir entre diseño, potencia y durabilidad. Y todo en un disposisivo de 399 euros y que ya está disponible en la tienda oficial de la marca.

Una campaña que se vive, no solo se ve

HONOR vuelve a apostar por el marketing experiencial, llevando el lanzamiento fuera de las pantallas y colocándolo directamente en la rutina diaria de miles de personas. Convertir el metro de Callao en un escaparate gigante no solo garantiza visibilidad, también refuerza el mensaje de resistencia en un entorno real, imprevisible y exigente.