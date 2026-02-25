Dyson HushJet Purifier Compact: así es su nuevo purificador compacto y ultrasilencioso

Dyson ha presentado oficialmente el Dyson HushJet Purifier Compact, un nuevo purificador compacto que supone un salto en diseño y rendimiento dentro del catálogo de la firma británica. La marca asegura que este modelo marca un antes y un después respecto a su icónica tecnología Air Multiplier, incorporando una nueva boquilla HushJet capaz de proyectar un flujo de aire de alta velocidad con menos turbulencias y menor nivel sonoro.

Nueva etapa en el diseño de purificadores

El Dyson HushJet Purifier Compact apuesta por una estética más escultórica y un concepto de proyección de aire diferente al de generaciones anteriores. En lugar de basarse únicamente en la amplificación tradicional, introduce una boquilla de arrastre con forma específica que suaviza el flujo y reduce el ruido aerodinámico.

Este sistema actúa de forma similar al concentrador de un secador de pelo, dirigiendo y acelerando el aire para lograr una purificación más rápida y eficiente. El objetivo no es solo mover más aire, sino hacerlo de forma más controlada y silenciosa, algo especialmente relevante en espacios como dormitorios, estudios o despachos donde el ruido puede resultar molesto.

Ultrasilencioso y pensado para dormir mejor

Uno de los logros de este modelo es su bajo nivel sonoro. Dyson afirma que el dispositivo puede funcionar a solo 24 dB en modo Sleep, una cifra muy contenida que lo convierte en una opción pensada para funcionar durante la noche sin interferir en el descanso.

La marca vincula este desarrollo a la calidad del sueño, recordando que la acumulación de contaminantes en espacios cerrados puede afectar al bienestar diario. Polen, polvo o caspa de mascotas pueden provocar congestiones leves, irritación o molestias que interrumpen el sueño. En este contexto, el purificador está diseñado para trabajar en segundo plano, purificando el aire sin generar interrupciones.

Además, integra sensores inteligentes que monitorizan la calidad del aire en tiempo real y ajustan automáticamente su funcionamiento según las necesidades del entorno. De este modo, el equipo regula la potencia sin que el usuario tenga que intervenir de forma constante.

Filtración avanzada y larga vida útil

El Dyson HushJet Purifier Compact incorpora un filtro electrostático 360° combinado con carbón activado. Es capaz de capturar el 99,97 % de las partículas de hasta 0,3 micras, una referencia habitual cuando se habla de filtración de partículas finas en interiores.

Uno de los datos más llamativos es la vida útil del filtro electrostático, que alcanza hasta cinco años, mientras que el filtro de carbón activado puede durar hasta un año. Esto reduce la frecuencia de mantenimiento y el coste asociado a los recambios, un aspecto que muchos usuarios tienen en cuenta al elegir purificador.

El sistema de filtración está completamente sellado, lo que significa que el aire capturado queda retenido en el interior del dispositivo, evitando fugas de partículas ya filtradas.

Rendimiento compacto para estancias amplias

Pese a su tamaño reducido, 45 centímetros de alto y un peso de 3,5 kilos, Dyson indica que está recomendado para superficies de hasta 100 metros cuadrados. Además, ofrece un CADR de 250 m³/h, una cifra relevante para su categoría, que mide el volumen de aire limpio que es capaz de generar por hora.

En cuanto a conectividad, el purificador puede gestionarse desde la aplicación MyDyson, permite programaciones, monitorización remota y es compatible con asistentes de voz como Alexa o Google.

El precio oficial en España es de 399 euros. Dyson refuerza su presencia en el segmento de purificadores compactos, poniendo el foco en la combinación de potencia, silencio y larga duración del sistema de filtrado en un formato pensado para integrarse fácilmente en cualquier estancia del hogar.