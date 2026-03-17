OPPO presenta el Find N6: el primer plegable sin pliegue visible y con IA para productividad

OPPO ha anunciado el lanzamiento global del nuevo Find N6, su smartphone plegable más ambicioso hasta la fecha. La compañía da un paso adelante en este formato con una propuesta que busca resolver uno de los grandes problemas históricos de estos dispositivos: el pliegue en pantalla.

La bisagra que elimina el pliegue

El nuevo modelo introduce la tecnología “Zero-Feel Crease”, un sistema que reduce al mínimo la visibilidad del pliegue gracias a una nueva bisagra y a mejoras en los materiales de la pantalla. El resultado es una superficie prácticamente plana que mejora tanto la experiencia visual como el uso en tareas productivas.

Uno de los pilares del dispositivo es la nueva bisagra de titanio de segunda generación, fabricada mediante impresión líquida 3D. Este proceso permite ajustar con precisión microscópica la estructura interna para reducir irregularidades. Según la compañía, se consigue disminuir la variación del pliegue hasta un 75% frente a estándares anteriores, acercándose a una experiencia sin interrupciones visibles.

Además, OPPO ha reforzado la durabilidad del conjunto con un cristal flexible que mejora la resistencia a la deformación y la recuperación de la forma. El Find N6 ha sido certificado para soportar hasta un millón de ciclos de plegado y mantener su integridad tras más de 600.000 usos, lo que apunta a una mayor vida útil frente a generaciones previas.

Diseño ultradelgado y doble pantalla de alto nivel

El diseño también juega un papel importante. El Find N6 se posiciona como uno de los plegables tipo libro más finos del mercado, buscando competir en portabilidad con los smartphones tradicionales. Integra una pantalla exterior de 6,62 pulgadas y una pantalla interna de 8,12 pulgadas, ambas con brillo de hasta 1.800 nits. También incorporan tecnologías orientadas a reducir la fatiga visual, con niveles de brillo muy bajos para uso nocturno y sistemas de atenuación avanzados.

Productividad con IA

En el apartado de software, OPPO apuesta fuerte por la productividad. El sistema operativo ColorOS 16 llega optimizado para el formato plegable, con funciones como Free-Flow Window, que permite utilizar hasta cuatro aplicaciones simultáneamente en pantalla.

A esto se suma el nuevo OPPO AI Pen, un lápiz inteligente con 4.096 niveles de presión que introduce herramientas basadas en inteligencia artificial. Permite capturar contenido en pantalla, convertir notas en tablas o transformar bocetos en gráficos más elaborados, orientado a un uso profesional.

Rendimiento, batería y conectividad

El Find N6 integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto a una batería de 6.000 mAh. Esta combinación está pensada para ofrecer un rendimiento fluido incluso en multitarea intensiva y con la pantalla desplegada.

En carga, cuenta con tecnología rápida de 80W por cable y 50W inalámbrica, lo que permite recuperar batería en poco tiempo y mantener el dispositivo listo durante toda la jornada.

Cámara Hasselblad de 200 MP y vídeo profesional

En fotografía, OPPO apuesta por un sistema desarrollado junto a Hasselblad con sensor principal de 200 megapíxeles. Se completa con un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico. El dispositivo también destaca en vídeo, con grabación en 4K a 60 fps en todas sus cámaras, además de opciones avanzadas como Dolby Vision o grabación en formato Log, pensadas para usuarios más exigentes.

Resistencia y acabados

El OPPO Find N6 estará disponible en la tienda oficial de la marca en dos acabados, Stellar Titanium y Blossom Orange. Además, cuenta con certificaciones IP56, IP58 e IP59, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua en distintos escenarios de uso. OPPO busca consolidar su posición en el segmento de los plegables apostando por resolver las limitaciones más evidentes del formato y añadiendo un planteamiento claro hacia la productividad impulsada por inteligencia artificial.