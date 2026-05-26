No eres el único que busca esta información: la pregunta más frecuente que hacen los padres en Google

Google está ahí para solucionar todos tus problemas y más si eres padre o madre primeriza. Un estudio reciente ha publicado las preguntas que hacen los padres a Google y que tienen que ver con el cuidado de los hijos. Este informe ha desvelado que el 88% de los padres consulta internet con el objetivo de resolver las dudas que tienen que ver con la crianza de sus niños. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las preguntas que los padres hacen a Google para resolver cuestiones sobre sus hijos.

El smartphone y el auge de las nuevas tecnologías han hecho más simple la vida a los ciudadanos del mundo. A mediados de 2026, hoy desde el teléfono móvil es posible comunicarse con un familiar que está a miles de kilómetros, llegar a cualquier parte del mundo con el GPS integrado en este dispositivo o resolver cualquier duda en cuestión de minutos a golpe de buscador. La inteligencia artificial también ha hecho más simple todo en este sentido, ya que podemos tener a mano información que antes era impensable tenerla en cuestión de segundos.

Incluso con el teléfono móvil se pueden resolver en cuestión de segundos problemas que tienen que ver con el cuidado de los hijos. Ser primerizo no es fácil e internet siempre está ahí para resolver cuestiones sobre cosas del día a día que son difíciles de resolver. Cuestiones sobre la educación, acerca de la alimentación que deben seguir, por qué se tapan el oído o cuál es el motivo por el que se comen las esponjas.

Las preguntas de los padres a Google

El periódico francés Sudinfo se ha hecho eco de un estudio realizado por Specsavers y que en su día fue publicado por The Mirror. Este estudio recogió una muestra de 1.000 padres con niños de entre 5 y 7 años, en el que se llegó a la conclusión de que el 88% de los padres utiliza internet con regularidad para comprender mejor el comportamiento de sus hijos. Por su parte, el 90% de los padres consultan a Google por qué sus hijos sienten atracción por determinados objetos.

Con los datos de este estudio en la mano, este periódico inglés ha publicado también una lista de las 20 preguntas que los padres hacen a Google y son las siguientes: