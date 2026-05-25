LG UltraGear OLED 27GX790B, el monitor que lleva los 720 Hz al gaming competitivo

La carrera por conseguir el monitor gaming más rápido del mercado acaba de subir un escalón. El nuevo LG UltraGear OLED 27GX790B llega a España con la propuesta de reducir al mínimo cualquier latencia y ofrecer una experiencia pensada para jugadores competitivos que buscan máxima fluidez y precisión en pantalla.

Un monitor OLED pensado para esports

LG asegura que estamos ante el monitor OLED más rápido del mundo gracias a un tiempo de respuesta de apenas 0,02 ms y un modo capaz de alcanzar los 720 Hz. Más allá de la cifra, lo interesante está en cómo esta tecnología se traduce en una experiencia más limpia visualmente, especialmente en shooters, MOBAs o títulos donde reaccionar unas milésimas antes puede marcar diferencias reales.

El nuevo modelo incorpora un panel OLED EVO de cuarta generación en 27 pulgadas. Según la información facilitada por LG, ofrece una cobertura del 99,5 % del espacio DCI-P3 y certificación VESA DisplayHDR True Black 500.

Eso significa negros profundos, contraste prácticamente infinito y una representación del color muy precisa, algo que hasta hace relativamente poco parecía incompatible con monitores centrados exclusivamente en velocidad.

La clave está en que LG intenta unir ambos mundos. Por un lado, una experiencia visual propia de un panel OLED de gama alta; por otro, prestaciones orientadas claramente al gaming competitivo.

El tiempo de respuesta de 0,02 ms (GtG) es uno de los grandes argumentos del dispositivo. En la práctica, esto ayuda a minimizar el ghosting y los rastros en movimiento, algo especialmente importante en juegos rápidos donde cualquier desenfoque puede afectar a la lectura de la acción.

Así funciona el modo de 720 Hz

Uno de los elementos más llamativos del LG UltraGear OLED 27GX790B es su sistema Extreme Dual Mode. Esta tecnología permite cambiar entre dos configuraciones diferentes dependiendo del tipo de juego o de las preferencias del usuario.

Por un lado, el monitor puede funcionar en resolución QHD a 540 Hz, una cifra ya extremadamente alta incluso dentro del segmento gaming premium. Por otro, permite activar un modo HD capaz de llegar hasta los 720 Hz.

Actualmente, muy pocos jugadores pueden aprovechar realmente tasas tan elevadas fuera de escenarios competitivos concretos, ya que hace falta hardware muy potente y juegos capaces de generar semejante cantidad de imágenes por segundo. Aun así, el movimiento de LG deja clara hacia dónde evoluciona el mercado gaming de alto nivel.

Además, el monitor es compatible con AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-Sync, tecnologías que ayudan a eliminar problemas como el tearing o el stuttering durante las partidas.

Diseño agresivo y conectividad top

LG mantiene la estética habitual de la familia UltraGear. El monitor apuesta por marcos muy reducidos, iluminación trasera hexagonal y un soporte en forma de L que busca ocupar menos espacio sobre el escritorio.

También llega bien preparado en conectividad, con DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 y USB-C. Esto lo convierte en un modelo compatible tanto con ordenadores gaming de nueva generación como con consolas actuales.

LG ha confirmado un precio recomendado de 899 euros para España. Con esta cifra entra directamente en la gama alta del mercado, aunque también es cierto que sus especificaciones juegan en una liga donde todavía hay pocos rivales capaces de ofrecer algo similar.