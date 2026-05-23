8BitDo Retro Cube 2, un altavoz pequeño con carácter de consola clásica

El 8BitDo Retro Cube 2 no es un altavoz para quien busque unas características espectaculares. Tampoco juega en ese terreno, ya que su atractivo está en el diseño, en el tamaño y en esa estética de consola clásica que 8BitDo sabe trabajar tan bien. Lo he tenido estos días en el escritorio y la sensación es que no pretende sustituir a un buen sistema de sonido, sino convertirse en ese accesorio simpático, útil y con un punto nostálgico que acaba teniendo más uso del esperado.

Por lo que vale, tiene sentido si se compra con las expectativas bien colocadas. Es un altavoz compacto, con Bluetooth, conexión inalámbrica 2,4 GHz, uso por USB, base de carga y controles físicos en la parte superior. Pero lo primero que pesa en la decisión no es eso, sino su aspecto. Este cubo gris con rejillas rojas parece pensado para estar junto a un teclado mecánico, una consola portátil o un monitor de sobremesa.

Así es el 8BitDo Retro Cube 2

Características del 8BitDo Retro Cube 2 Diseño Formato cúbico, acabado retro N Edition, rejillas rojas y controles tipo cruceta Conectividad Bluetooth 5.3, inalámbrico 2,4 GHz y USB con cable Potencia Doble altavoz de 5 W Canales Sonido estéreo 2.0 Modos de sonido Modo música y modo gaming Batería 2.000 mAh, hasta 30 horas de uso según fabricante Carga Base de carga incluida, con carga completa en unas 3-5 horas Dimensiones 87,8 x 87,8 x 88,3 mm Peso 450 gramos el altavoz y 87 gramos la base Precio 44,99 euros en Amazon

El diseño es lo que más vende este producto. 8BitDo ha usado la estética de su línea N Edition, con ese guiño evidente a la Nintendo clásica, pero sin hacer una copia directa de nada. El resultado es un cubo pequeño, de color gris claro, con base negra y rejillas rojas en los laterales. Tiene un aire de accesorio de los años 80, aunque todo lo que ofrece por dentro es actual.

A la mano se nota compacto, pero no endeble. Los 450 gramos ayudan a que no parezca un juguete hueco, algo que en este tipo de productos es importante. Si un altavoz retro es demasiado ligero o demasiado plástico, el encanto dura poco y aquí no pasa eso. No es un producto premium, pero sí está bien rematado para su precio.

La parte superior es probablemente el detalle más logrado. Los controles imitan una cruceta de mando, con botones grandes para subir y bajar volumen, controlar la reproducción y cambiar funciones. Es un recurso estético, claro, pero también práctico. No hay que andar buscando botones minúsculos por detrás ni depender siempre del móvil.

El punto fuerte está en la mesa, no en la mochila

Aunque se puede mover de una habitación a otra sin problema, yo lo veo más como altavoz de escritorio que como altavoz portátil de batalla. No tiene ese enfoque de altavoz resistente para piscina, playa o excursiones. Su lugar natural es una mesa de trabajo, una estantería, una zona de juego o una mesilla.

Uno de sus aciertos es que ocupa poco, queda bonito y no molesta. En las fotos puede parecer más grande de lo que realmente es, pero en persona tiene un tamaño fácil de colocar. Es ligeramente más grande que un cubo de Rubik, así que no roba espacio en una mesa ya cargada de teclado, ratón, monitor y cables.

También suma mucho la base de carga. Es un detalle sencillo, pero cómodo. Dejas el altavoz apoyado, se mantiene cargado y el escritorio queda más ordenado. Además, el adaptador USB-C para la conexión de 2,4 GHz se puede guardar en la propia base, algo bastante útil porque este tipo de piezas pequeñas se pierden con facilidad.

Sonido correcto para el tamaño, sin pedirle imposibles

El 8BitDo Retro Cube 2 suena bien para lo que es, pero no hace magia. Tiene dos altavoces de 5 W, sonido estéreo y volumen suficiente para una habitación pequeña o media. Para música de fondo, vídeos de YouTube, podcasts, llamadas o una partida rápida, cumple sin problemas.

El sonido es limpio a volumen moderado y no es estridente, que ya es bastante en altavoces pequeños. Las voces se entienden bien y la música tiene una presencia razonable si no se fuerza demasiado. Donde se nota el límite es en los graves. Hay algo de cuerpo, pero no esperes una pegada seria. Por tamaño físico, simplemente no puede competir con altavoces más grandes.

Me ha gustado especialmente para uso de escritorio. Con el ordenador al lado, el móvil encima de la mesa o una consola portátil, da una experiencia más agradable que muchos altavoces integrados. No lo elegiría para animar una reunión ni para llenar un salón grande, pero sí para tener sonido cerca sin llenar la mesa de equipos.

El modo música y el modo gaming permiten adaptar un poco el comportamiento, aunque no hay que pensar en una diferencia radical. Es más un ajuste útil que una transformación del sonido. En cualquier caso, se agradece tenerlo, sobre todo si se usa con juegos y vídeo.

Bluetooth, 2,4 GHz y USB, más útil de lo que parece

Una de las cosas que más me convencen del 8BitDo Retro Cube 2 es que no se queda solo en Bluetooth. El Bluetooth 5.3 es la opción lógica para el móvil o la tablet, pero la conexión 2,4 GHz y el uso por USB le dan más recorrido.

Para música o podcasts, el Bluetooth basta. Es cómodo, rápido y no exige más. Pero si lo vas a usar con un ordenador o para jugar, la conexión 2,4 GHz es una buena noticia porque reduce el retardo frente al Bluetooth. También se puede usar por cable USB, que sigue siendo la opción más directa cuando se quiere evitar cualquier complicación.

Puede quedarse fijo en el escritorio y servir para distintos usos, música desde el móvil, audio del ordenador, partidas ocasionales o vídeos. Y como los controles están arriba, cambiar volumen o pausar algo resulta muy cómodo.

Un producto con encanto, pero no para todo el mundo

El diseño retro es su gran argumento, pero también puede ser su filtro. Si te gusta ese mundo de consolas clásicas, mandos con cruceta y accesorios de escritorio con personalidad, el 8BitDo Retro Cube 2 entra rápido por los ojos. Si prefieres productos discretos, minimalistas o que desaparezcan visualmente, probablemente te parecerá demasiado llamativo.

Las rejillas rojas tienen mucho protagonismo. No es un altavoz negro genérico que se esconde junto al monitor. Se ve, se nota y reclama un hueco propio. En mi caso, eso juega a su favor. Es el tipo de producto que queda bien en fotos, pero también en el día a día, porque rompe un poco con la monotonía de tantos accesorios iguales.

También hay que asumir que parte del precio se paga por el diseño. Por 44 euros hay altavoces Bluetooth competentes, algunos con más potencia o más pensados para exteriores. Este 8BitDo compite de otra forma. No quiere ganar por vatios, sino por conjunto, estética, controles, base, conexiones y tamaño.

Lo que más me ha gustado

Lo mejor es que tiene una idea muy clara. Hay productos que mezclan muchas funciones y acaban sin identidad. Este no, es un altavoz de escritorio con estética retro y todo está construido alrededor de esa idea.

Me gusta el formato cúbico, el peso, el tacto de los controles y la comodidad de la base. También valoro que tenga 2,4 GHz y USB, porque eso evita que se quede limitado al uso típico de un altavoz Bluetooth barato. En un escritorio, esas conexiones importan más de lo que parece.

Otro punto positivo es que no necesita una aplicación ni configuraciones largas. Se enciende, se empareja y se usa. En un accesorio así, esa sencillez suma. No siempre apetece instalar otra app para cambiar tres ajustes que apenas se van a tocar.

A tener en cuenta

El límite principal está en el sonido. No es malo, pero tampoco sorprende por potencia o graves. Suena bien para su tamaño, aunque hay que tener claro que el cuerpo del altavoz marca el techo. Si alguien busca un sonido grande, este no es el camino.

Y, aunque la base es cómoda, hace que el conjunto tenga más sentido en un punto fijo. Para llevarlo en una mochila, probablemente hay opciones más prácticas. Para tenerlo en una mesa, en cambio, encaja mucho mejor.

¿Merece la pena el 8BitDo Retro Cube 2?

El 8BitDo Retro Cube 2 merece la pena si lo compras por lo que realmente ofrece, diseño retro muy cuidado, controles físicos cómodos, varias conexiones y sonido correcto para escritorio. No es el altavoz más potente por 44 euros, ni falta que le hace si lo que buscas es algo con más encanto que un modelo genérico.

Su compra la veo clara para quienes disfrutan con los accesorios inspirados en consolas clásicas, tienen un escritorio cuidado o quieren un altavoz pequeño que no parezca uno más. También puede funcionar muy bien como regalo, porque tiene ese punto visual que entra rápido y no exige explicar demasiado. Como compañero de escritorio, para música de fondo, vídeos, llamadas o partidas casuales, me parece un producto redondo en su planteamiento.