Alejandra Rubio rompe su promesa y regresa a televisión 60 días después: “No sabía salir de ese bucle infernal”

Después de 60 días sin pisar un plató, Alejandra Rubio ha vuelto a la televisión rompiendo una promesa que no le ha durado demasiado. El pasado mes de marzo, coincidiendo con su cumpleaños, la hija de Terelu Campos anunció una decisión tajante: apartarse de la pequeña pantalla. Sin embargo, el retiro ha sido mucho más corto de lo esperado. La influencer y recién estrenada escritora aseguró entonces que quería «centrarse en su trabajo», en su maternidad y en una vida más tranquila, alejada del ruido televisivo. Pero parece que echaba de menos las cámaras.

Y ha sido precisamente en su cadena de confianza donde ha reaparecido. Alejandra Rubio se ha sentado en un plató para hablar de su nuevo libro y, de paso, lanzar algunas realidades sobre el complicado momento personal que atravesó durante sus últimos meses en televisión.

Cuando salió a la luz la novela de la nieta de María Teresa Campos, las críticas no tardaron en aparecer. Acostumbrados a que muchos rostros televisivos publiquen memorias o biografías, sorprendió que Alejandra apostara por una novela de ficción con escenas subidas de tono. Las reacciones fueron inmediatas y, en más de un programa, algunos colaboradores llegaron incluso a comentar entre risas: «Si describe esas escenas tan explícitas, es porque las ha vivido».

Una vuelta con motivo

Nada más comenzar la entrevista, Alejandra Rubio quiso dejar clara la razón de su regreso y lo hace de manera tajante. «Estoy haciendo promoción de mi libro y para eso he venido. Para mí es algo importante y me encantaría compartirlo. Cuanta más visibilidad tenga, mejor. Mi objetivo es que funcione bien porque es algo en lo que he trabajado mucho», explicó.

Eso sí, insistió en que no piensa volver a sentarse en un plató dos veces por semana, dejando claro que su prioridad ahora es mantener una vida más calmada y alejarse del desgaste diario que le provocaba la exposición constante. Sin embargo, sus palabras han hecho saltar las alarmas, ya que apenas han pasado dos meses desde que anunció públicamente su retirada televisiva. Y su regreso no ha sido precisamente discreto, ya que ha reaparecido en ¡De Viernes!, el mismo programa en el que colabora su madre.

Alejandra Rubio y su libro, nuevo foco de polémica familiar

La presentación del libro también dejó imágenes que no pasaron desapercibidas. Hubo una ausencia familiar que llamó especialmente la atención. Según se ha especulado, habría sido la propia editorial la que recomendó que ningún miembro de la familia acudiera al evento para evitar que el protagonismo terminara desviándose del objetivo principal: el libro Finalmente, la presencia más destacada fue la de Carlo Costanzia, actual pareja de Alejandra. Ni Terelu Campos ni Mar Flores asistieron a la presentación.

Durante la entrevista también salió a relucir el reciente y tenso encuentro protagonizado por José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y primo de Alejandra Rubio. El colaborador acudió a la presentación del libro y las imágenes terminaron emitiéndose en televisión. En ellas podía verse cierta tensión entre ambos mientras Almoguera lanzaba varias preguntas a su prima. Aun así, Alejandra terminó firmándole el libro con una dedicatoria cargada de ironía: «Primo, que disfrutes mucho de esta lectura y te aficiones a la novela romántica. Mil besos y gracias por venir».

“No sabía salir de ese bucle infernal”

En los últimos meses, las discusiones de Alejandra Rubio en televisión habían sido constantes y ella misma ha querido sincerarse sobre el desgaste emocional que sufrió. Según explicó, nunca pidió un trato diferente al del resto de sus compañeros, aunque sí sentía que había llegado un momento en el que nadie escuchaba realmente lo que intentaba decir.

«Llegó un punto en el que no se escuchaba lo que yo decía. Me veía en una situación de la que no sabía salir, de ese bucle infernal», confesó visiblemente afectada, dejando entrever que el malestar que vivía iba mucho más allá de una simple discusión televisiva.