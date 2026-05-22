¿Cuánto dinero va a cobrar Alejandra Rubio por sentarse en ‘De Viernes’?

Alejandra Rubio anunció hace dos meses que abandonaba la televisión y que no volvería a vender su vida privada, asegurando que era algo de lo que no estaba «especialmente orgullosa», pero que había sido su medio de vida desde que debutó como colaboradora en Viva la vida, el programa de Emma García. Aquella promesa ha durado bien poco, puesto que este mismo viernes regresa al plató de ¡De Viernes!, el mismo en el que ya anunció su segundo embarazo y en el que ha pasado muchas noches como opinadora de realities como Supervivientes, GH y La isla de las tentaciones. Con este regreso, muchos se preguntan cuánto dinero cobrará la hija de Terelu Campos, puesto que nadie piensa que podría ir gratis a dar una entrevista.

El programa de Bea Archidona y Santi Acosta ha anunciado que la joven se sentará para abordar cómo está llevando este nuevo embarazo y qué tal está llevando las críticas por su ‘adiós’ a la tele y su debut como escritora. Siendo así como se vende esta entrevista, queda descartado que sea una visita de promoción, como muchos otros artistas que acuden a programas como La Revuelta o El Hormiguero, donde ningún invitado cobra, ya que el ‘pago’ es la promoción de su nuevo proyecto. Se trata de algo completamente habitual en la relación entre los medios y los actores, escritores y cantantes, pero el caso de Alejandra es especial. Con otros nombres se podría pensar que incluso la editorial del libro podría tener como condición hacer promoción en medios del libro, pero ella apenas hizo una presentación y concedió un puñado de entrevistas, casi todas a medios del corazón y no del mundo de la literatura.

La opinión de sus antiguos compañeros tras dejarles tirados

Hasta hace dos meses, Alejandra era una de las estrellas de Vamos a ver y El tiempo justo, aunque nunca se sintió cómoda, puesto que cada intervención terminaba en enfado de la nieta de la Campos. Patricia Pardo, al conocer esta noticia, no se ha mordido la lengua: «Dijo que se retiraba, ¿qué ha cambiado en este tiempo para que haga esto?».

Joaquín Prat ha sido mucho más claro en una conexión con Vamos a ver, cuando avanzaba los contenidos de El tiempo justo. «Claro, es que un ¡De viernes! cada dos meses da para vivir». A Pardo solo le ha faltado aplaudir la frase de su compañero: «Pues se tenía que decir y se dijo», ha contestando.

¿Cuánto cobrará Alejandra Rubio por ir a ‘¡De Viernes!’?

Teniendo claro que nadie del clan Campos iría a un plató gratis, la hija de Terelu tiene ahora mismo un caché que ha crecido, puesto que está fuera de la televisión, aunque los programas y las revistas siguen pendientes de su aventura editorial.

Desde que se estrenó ¡De Viernes!, se habló siempre de grandes cheques que podían pasar de los 100.000 euros, cantidades que eran complicadas de creer y que siempre se lanzaban desde programas como Ni que fuéramos shhh, donde ex de Sálvame como Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño y Kiko Hernández no perdían oportunidad de criticar a Telecinco.

Es evidente que ellos trataban siempre de asegurar que el difunto Deluxe hacía mejores audiencias gastando mucho menos dinero en invitados. Lo que se guardaban es que Lolita, Massiel, Carmen Lomana o Lola Herrera pasaban por aquel plató cada pocos meses como invitadas estrella cada vez que nadie aceptaba sus flojas cantidades de dinero, que siempre se ha dicho que rondaban entre los 3.000 y 6.000 euros.

Lola Tapia, directora de ¡De Viernes!, ha desmentido en varias ocasiones que hayan pagado cantidades tan grandes como 100.000 euros, que son de otras épocas. Aunque nunca ha confirmado cantidades, es público que Elisa Mouliaá cobró 24.000 euros del programa de los viernes noche, algo que ella misma anunció que iba a donar y que un juez quiso revisar debido a que la actriz y presentadora está en pleno proceso por supuesta agresión de Íñigo Errejón.

Es de suponer que el caché de Alejandra Rubio pueda moverse entre los 10.000 y 20.000 euros, puesto que está de actualidad, pero no es noticia de interés nacional como el caso Mouliaá.