EEUU golpea el corazón financiero de Cuba: detiene en Florida a la hermana de la jefa del imperio militar de Gaesa

EEUU ha detenido en Florida a la hermana de la jefa de GAESA, el conglomerado militar que controla la economía de la dictadura comunista de Cuba. Washington golpea así el núcleo financiero de la dictadura cubana con el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de una de las mujeres más poderosas del entramado económico comunista castrista de la isla del Caribe.

Adys Lastres Morera entró de forma legal en Estados Unidos durante la administración Biden en 2023. Su hermana Ania Guillermina Lastres es una de las máximas responsables del poderoso conglomerado empresarial militar cubano GAESA, considerado por Washington uno de los pilares financieros del régimen de La Habana.

La detención ha sido confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que la arrestada gestionaba activos inmobiliarios en territorio estadounidense mientras colaboraba con la estructura económica de la dictadura cubana.

Morera permanece bajo custodia desde el 21 de mayo y le espera un proceso formal de deportación. Según las autoridades, su permanencia «amenaza los intereses nacionales» y socava la política exterior estadounidense hacia la isla.

El vínculo con el corazón económico del castrismo

La detenida es hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, identificada oficialmente por La Habana como brigadier general y presidenta ejecutiva de GAESA, una de las figuras más influyentes del aparato económico cubano.

Washington sostiene que Ania Lastres administra activos internacionales vinculados al conglomerado y que buena parte de esos recursos terminan fuera de Cuba mientras la población atraviesa una profunda crisis económica y social. Adys Lastres Morera llegó legalmente en Estados Unidos el 13 de enero de 2023, durante la administración de Joe Biden. Las autoridades aseguran que no existen registros que indiquen que solicitara la ciudadanía estadounidense.

La revocación de su residencia se ampara en la sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, utilizada cuando la presencia de un extranjero puede perjudicar objetivos de política exterior.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, GAESA controla cerca del 70% de la economía cubana y maneja hasta 20.000 millones de dólares en activos opacos, cifras que, según EEUU, benefician exclusivamente a las élites del régimen.

Qué es GAESA y por qué preocupa tanto a Washington

GAESA, siglas de Grupo de Administración Empresarial S.A., es el principal brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Bajo su control están sectores estratégicos como:

Turismo internacional.

Remesas y banca.

Comercio exterior.

Infraestructuras portuarias.

Aeropuertos.

Transporte estratégico.

Inmobiliario de lujo.

Comercio minorista en divisas.

El imperio económico detrás del poder cubano

GAESA fue creado en los años noventa, en plena crisis económica tras la caída de la Unión Soviética, cuando el Gobierno cubano buscaba nuevas vías de ingresos. La solución fue colocar buena parte de la actividad económica rentable bajo supervisión militar. Buena parte del dinero que entra en la dictadura de Cuba por turismo o divisas termina, directa o indirectamente, bajo control de Gaesa.

El poder silencioso de la élite militar

Durante años, el conglomerado estuvo dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno del lídr sanguinario de la dictadura cubana Raúl Castro y considerado uno de los hombres más poderosos de la isla hasta su muerte en 2022.

Tras su fallecimiento, el control operativo pasó a nuevos mandos militares, entre ellos figuras como Ania Guillermina Lastres Morera, identificada por el Gobierno cubano como brigadier general y actual presidenta ejecutiva del grupo.

Su perfil bajo y la escasa información pública sobre su gestión refuerzan el carácter hermético de una organización que opera con escasa transparencia incluso dentro del propio aparato estatal cubano.

Por qué Washington lo considera una amenaza

Estados Unidos lleva años sancionando a Gaesa y a sus principales directivos.

La razón es estratégica: Washington sostiene que el conglomerado no funciona como una empresa convencional, sino como un instrumento financiero para sostener políticamente al régimen cubano y blindar a su élite militar. La reciente detención en Florida de Adys Lastres Morera, hermana de una alta directiva del grupo, ha elevado aún más la tensión entre ambos países.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que personas vinculadas al entramado económico militar de la dictadura cubana han operado durante años con activos en Estados Unidos mientras reforzaban la estructura financiera de La Habana.

El gran misterio económico de Cuba

Uno de los mayores interrogantes sobre Gaesa es su tamaño real. No existen balances públicos verificables ni auditorías independientes conocidas.

Diversos estudios estiman que podría controlar entre el 50% y el 70% de los ingresos en divisas del país, aunque la cifra exacta sigue siendo imposible de comprobar por la opacidad del sistema. Para muchos economistas, entender Gaesa es entender quién manda realmente en Cuba.

Mientras la dictadura de Cuba proyecta una estructura política visible, es este conglomerado militar el que mueve buena parte de los resortes económicos decisivos.

La clave del futuro cubano

Cualquier transformación profunda en Cuba pasa inevitablemente por Gaesa. Ya sea mediante una apertura económica, una negociación internacional o un eventual cambio político, desmontar o reformar este entramado sería una condición imprescindible.

Por eso Washington lo considera un objetivo prioritario y por eso su estructura sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del poder cubano.