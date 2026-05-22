Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Las Palmas de Gran Canaria: horario de todos los actos, desfile de cazas y demostraciones
El desfile terrestre y aéreo contará con el sobrevuelo de los cazas F-18 del Ala 46 sobre la Plaza de la Música
El escuadrón de Búsqueda y Salvamento realizará un simulacro con un Super Puma en la playa de Las Canteras
Las Fuerzas Armadas conmemoran su día con un extenso y variado programa de actividades en Las Palmas de Gran Canaria. Un evento diseñado para acercar a la ciudadanía la labor diaria de los cuerpos de seguridad y emergencias, favoreciendo el encuentro entre instituciones civiles y militares, y que culminará este sábado 23 de mayo de 2026 con un gran acto central.
Programa de actos por el Día de las Fuerzas Armadas en Las Palmas de Gran Canaria
Las celebraciones arrancaron el miércoles 21 de mayo con una programación abierta al público en la que participan activamente las unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) ubicadas en Canarias. El objetivo principal es mostrar el trabajo que realizan cada día para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El Mando Aéreo de Canarias ha diseñado una oferta para todos los públicos que incluye visitas a unidades militares, jornadas de puertas abiertas y conferencias. Además, la semana cuenta con un marcado carácter solidario.
El miércoles 21 de mayo tuvo lugar un concierto benéfico en el Auditorio Alfredo Kraus, donde se acogió un recital a cargo de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias. Los fondos recaudados irán destinados a la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que ayuda a los niños afectados por el cáncer.
A qué hora es el desfile de cazas del Día de las Fuerzas Armadas
El acto central de la programación tendrá lugar este sábado 23 de mayo en la plaza de Jerónimo Saavedra (popularmente conocida como la Plaza de la Música) de Las Palmas de Gran Canaria.
La cita militar más esperada de la jornada comenzará a las 18:15 horas con un solemne arriado de bandera. Justo a continuación, el público asistente podrá disfrutar de un espectacular desfile terrestre y aéreo, cuyo gran atractivo será el sobrevuelo de los imponentes cazas F-18 pertenecientes al Ala 46 con base en Gando.
Todas las exhibiciones del Día de las Fuerzas Armadas 2026
La jornada del sábado 23 de mayo estará repleta de acción y demostraciones operativas para que los ciudadanos conozcan de cerca el equipamiento y la preparación de las tropas. El cronograma de exhibiciones es el siguiente:
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A las 10:00 horas en la Plaza de la Música comenzará con el izado solemne de bandera y la apertura inmediata de la exposición estática y dinámica. En este recinto, los ciudadanos podrán disfrutar de exposiciones de vehículos y material, simuladores, exhibiciones caninas y demostraciones dinámicas de adiestramiento de las diferentes unidades participantes.
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A las 13:00 horas en la Playa de Las Canteras, situada en la zona de La Cícer (y siempre sujeto a las condiciones meteorológicas), el cielo y el mar serán los protagonistas. Se llevará a cabo una espectacular demostración de un rescate marítimo ejecutado por un helicóptero Super Puma del 802 Escuadrón de Búsqueda y Salvamento.