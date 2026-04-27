¿Cuál es la edad máxima para entrar en el Ejército de España en 2026? Estos son los requisitos que hay que cumplir

Tener la nacionalidad española o la de países con convenio en vigor, no tener antecedentes penales y tener la titulación académica exigida son los requisitos fundamentales, aunque no los únicos, que tienen que tener todos aquellos que quieran formar parte de las Fuerzas Armadas.

La edad es otro factor determinante, ya que a día de hoy, la edad mínima para pertenecer al ejército español está en los 18 años y la máxima cambia según la normativa vigente.

En 2026, el cuerpo más exigente en cuanto a la edad es el de Tropa y Marinería, el cual establece el límite en los 29 años de edad. Además, esta edad máxima no puede haber sido cumplida el día antes de incorporarse al centro militar de formación.

Por otro lado, existe un límite de acceso específico para las escalas de los suboficiales y oficiales del Ejército. Aunque estos presentan diferentes edades máximas según cómo haya sido su ingreso. Por ello, si se entra a través de la vía de acceso denominada como de ‘Ingreso Directo’, se establece que la edad más alta para acceder está en los 21 años (sin titulación previa) y a los 26 años (con titulación). En contraposición, la conocida como ‘Ingreso por Promoción’ ya no fija ningún límite de edad desde 2023.

En cuanto al ‘Ingreso Directo’ en la Escala de Oficiales a los Cuerpos Generales e Infantería de Marina, el máximo está establecido en los 21 años para aquellos que no posean una titulación universitaria, y en el caso de que sí que tengan una titulación universitaria, el límite está establecido hoy en día en los 27 años.

Y respecto a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, no hay ningún límite de edad establecido.

Y si por el contrario hablamos de la edad máxima permitida para adscribirse como militar de complemento, la cifra general se sitúa en los 30 años; sin embargo, existe una excepción, concretamente en el Cuerpo Militar de Sanidad, concretamente la Especialidad Medicina, fija el límite en 33 años para aquellos sin especialidad, mientras que los que sí la tengan pueden alistarse como máximo a los 37 años.

Finalmente, cabe destacar el caso de los reservistas voluntarios, que para ocupar el puesto de Tropa y Marinería, la edad máxima está en los 54 años. Aunque, respecto a la Escala de Oficiales y Suboficiales, la cifra se sitúa en los 57 años.

La configuración del ejército español

En el aire

El Ejército del Aire y del Espacio seguramente es el que más se ha actualizado en los últimos años. No solo por la mejora de las aeronaves, sino por el tipo de misiones en las que participan. A día de hoy no se trata únicamente de combate.

Con aproximadamente 23.000 efectivos y más de 500 aeronaves. Tienen cazas de combate, aunque no solo eso, sino que también aviones de transporte, helicópteros y otros destinados a tareas más específicas. Aunque todavía hacen falta mejoras, y uno de los puntos débiles que arrastraba era el de los aviones cisterna, el cual está en proceso de solucionarse y con ello que por fin el Ejército del Aire y del Espacio pueda marcar la diferencia en operaciones largas.

En la Armada

En el mar es similar que en el aire. España no tiene una flota enorme si la comparamos con otras potencias, aunque la Armada española está lo bastante ajustada a lo que requiere. Con unos 21.000 efectivos, la Armada varía entre distintos tipos de buques, desde fragatas hasta submarinos, pasando por el conocido Juan Carlos I, una pieza fundamental por su variedad de funciones, que va desde transporte hasta para operaciones aéreas.

No se trata tanto de tener más barcos, sino de que los que hay estén bien integrados y preparados para distintos escenarios. Circunstancias bastante notables, especialmente en ejercicios internacionales, donde España suele participar con bastante regularidad.

En Tierra

El Ejército de Tierra es el más numeroso, contando con más de 76.000 efectivos. Siendo la base de todas las demás, y es donde se sostiene la presencia física sobre el terreno. El Ejército de Tierra tiene cientos de carros de combate, miles de vehículos blindados y distintos sistemas de artillería. Sin embargo, lo importante es cómo se organizan dichas unidades.

Ya que no es lo mismo tener muchos medios que saber utilizarlos de forma efectiva. Y es ahí donde entra la formación, algo en lo que el ejército español lleva tiempo poniendo el foco.