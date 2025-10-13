El Ejército arma Mallorca: polémica por un nuevo búnker militar en la base de Son Sant Joan

Mallorca contará con un nuevo búnker militar de última tecnología para afrontar los nuevos retos militares y de defensa de la nación. La base aérea de Son Sant Joan, situada junto al aeropuerto de Palma y controlada por el Ejército del Aire, incorporará próximamente un nuevo almacén de seguridad destinado al almacenamiento de explosivos y municiones, según ha trascendido en una publicación reciente. El proyecto, valorado en 1,7 millones de euros, ha sido adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por MAB, Grupo Render Industrial y Coexa.

El futuro edificio, concebido como un búnker de alta protección, estará diseñado para resistir fuertes presiones derivadas de explosiones externas. Las características técnicas son las siguientes: 27 metros de longitud, 9,1 de anchura y una altura de 4,5 metros. Los muros de hormigón armado tendrán grosores variables, entre 40 centímetros y 1,2 metros, y estarán recubiertos por una capa de tierra vegetal de 60 centímetros que ayudará a mitigar posibles ondas expansivas. La entrada se asegurará mediante una puerta de acero reforzada de doble hoja, con un grosor de 10 milímetros.

En el interior, el espacio será totalmente diáfano y estará equipado con instalaciones eléctricas antideflagrantes, diseñadas para prevenir chispas o descargas. Además, el sistema de iluminación y el cableado serán blindados, siguiendo las exigencias técnicas del Ministerio de Defensa.

El Ala 49, unidad del Ejército del Aire y del Espacio con base en Son Sant Joan, será la principal beneficiaria de esta nueva infraestructura. Este destacamento se dedica fundamentalmente a operaciones de búsqueda y rescate y a misiones de vigilancia marítima, para lo cual emplea aviones CASA CN-235 VIGMA y helicópteros AS332 Super Puma o NH90. Su área de actuación abarca el Mediterráneo occidental, desde las Islas Baleares hasta la costa levantina e incluso parte del norte de África.

Aunque las aeronaves del Ala 49 no son de combate, la publicación indica que el nuevo depósito servirá para guardar armamento destinado a cazas, helicópteros de ataque y drones militares. Este detalle ha despertado interpretaciones sobre un posible refuerzo de la presencia estratégica del Ministerio de Defensa en Mallorca, dada la posición geográfica clave del archipiélago en el Mediterráneo.