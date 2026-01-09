Desmadre en los chiringuitos playeros de Formentera: 55.000 euros de multa por «incumplimientos reiterados» de la normativa de los concesionarios en materia de limpieza, precios de venta, mantenimiento o ruidos.

El Consell de Formentera, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, ha acordado el inicio de varios procedimientos sancionadores ante la detección de incumplimientos reiterados en diferentes concesiones de playa, fruto de las inspecciones técnicas realizadas durante la pasada temporada turística.

En total, se impusieron hasta 72 sanciones, correspondientes a 30 infracciones leves, 37 infracciones graves y cinco infracciones muy graves, con un importe económico global de 55.041 euros.

El análisis de los expedientes evidencia un patrón de incumplimientos recurrentes que afecta a aspectos clave del funcionamiento de las concesiones.

Entre las infracciones más habituales destacan la falta de registros obligatorios de limpieza y mantenimiento, los incumplimientos de la oferta complementaria comprometida en los pliegos, así como deficiencias en materia ambiental, especialmente en lo que se refiere a la separación de residuos, el uso de materiales no autorizados y la protección del sistema dunar.

Además, se han detectado de forma reiterada incumplimientos de los precios regulados, especialmente en la venta de agua, que vulneran las condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas. También se han sancionado deficiencias en seguridad, higiene, información a los usuarios y mantenimiento general de las instalaciones.

Las concesiones que más sanciones acumulan suman hasta 15 incumplimientos, en uno de los casos, que suma un total de 11.305 euros y dos de ellas acumulan hasta 11 irregularidades que suman entre 11.200 euros y 6.800 eros. Por el contrario, una de las concesiones suma tres irregularidades por valor de 2.300 euros.

Paralelamente a las sanciones económicas, el Consell ha notificado formalmente a las adjudicatarias la obligación de tener desmontadas las instalaciones desde el día 15 de enero, de acuerdo con las condiciones establecidas en las concesiones, tal y como ya se notificó la pasada temporada. Este requerimiento es independiente de los expedientes sancionadores y responde a la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

La consellera del área y vicepresidenta primera, Verónica Castelló, ha apuntado que «el cumplimiento de los pliegos no es opcional y la reiteración de infracciones tiene consecuencias. La consellera Castelló, por su parte, confía en que las diferentes concesiones cumplan con la orden de desmontar las instalaciones desde el 15 de enero y durante un mes».

El título concesional establece que del 15 de enero al 15 de febrero deben estar desmontados (no empezar a hacerlo, sino estar desmontados) tal y como figuraba en el contrato.