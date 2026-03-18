El general de división Ricardo Esteban toma posesión como jefe de la Comandancia General de Baleares

El general de división Ricardo Esteban ha tomado hoy posesión como jefe de la Comandancia General de Baleares. El acto, celebrado en el Palacio de la Almudaina, ha sido presidido por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias, y ha contado con la presencia de las principales autoridades civiles y militares de las Islas.

Esteban procede de la Brigada Canarias XVI -Brican-, de la que ostentó su jefatura hasta su ascenso a general de división, y es un gran conocedor del Mando de Canarias, mando al que pertenecen tanto la Comgebal como la Brican, lo que garantiza la continuidad del mando.

Nacido en Madrid en 1967, el general Ricardo Esteban realizó sus estudios en la Academia General Militar (Zaragoza), obteniendo en 1991 el grado de teniente de infantería con la XLVI Promoción.

Destinado a la Bandera Roger de Flor, I de Paracaidistas, como jefe de sección de Infantería, permaneció en esa brigada, en los empleos de teniente y capitán, ejerciendo durante 11 años continuados el mando directo de tropas paracaidistas, que incluyen dos misiones en Bosnia-Herzegovina, hasta su ascenso a comandante en julio de 2002.

En 2004, tras finalizar el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ocupó destinos de Estado Mayor en Brigada, División y Cuartel General del Ejército, pasando por el Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápida (actualmente División Castillejos), el Cuartel General de la Brigada Paracaidista y el Estado Mayor del Ejército.

En 2011, ascendió a teniente coronel y se le asignó el mando de la Bandera Roger de Flor, I de Paracaidistas. Al finalizar el mando en 2015, fue destinado al Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) de OTAN, en Mons (Bélgica).

Ascendió a coronel en julio de 2018, siendo elegido para el mando de la Sección de Planes Operativos (J5) del Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares (Pozuelo de Alarcón).

Este destino es de los considerados de «especial responsabilidad» y equivale a un destino de mando de coronel. Ascendió a general de brigada en junio de 2022 recibiendo el mando de la Brigada ‘Canarias’ XVI en julio de 2023.

En febrero de 2026 es promovido a general de división y nombrado comandante general de Baleares en marzo de este mismo año.

Operaciones internacionales

Ricardo Esteban ha participado en la operación Unprofor de Naciones Unidas para Bosnia-Herzegovina en 1993; en la operación de estabilización de la OTAN (SFOR), también para Bosnia-Herzegovina, en 1999; en el Cuartel General de la Unión Europea (OHQ) de Potsdam (Alemania) para monitorizar las elecciones de la República Democrática del Congo en 2006; y en la Operación ISAF de la OTAN en 2008, como jefe de Operaciones e Inteligencia del Batallón mixto hispano-italiano de Reacción Rápida (QRF) en Herat (Afganistán).

Desde el 5 de agosto de 2022 y hasta el 31 de julio de 2023, ya ascendido a general de brigada, ejerce el puesto de Jefe de Estado Mayor (COS: Chief of Staff) de la misión de la OTAN (NATO MISSION IRAK: NM-I) en la base de Unión III, en Bagdad, Irak.

En 2025, de mayo a noviembre, desempeña el puesto de jefe del Sector Este de la misión de NNUU en Líbano (UNIFIL). Es diplomado en Mando de Unidades Paracaidistas y en Mando de Unidades de Operaciones Especiales.