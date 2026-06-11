Macrocrédito de 70 millones de la EMT de Palma para pagar la gratuidad y la compra de más autobuses

Macrocrédito de 70 millones de euros de la EMT de Palma para pagar la gratuidad del transporte público y continuar con la renovación de su flota de autobuses.

La decisión se ha adoptado en la reunión del consejo de administración celebrada este jueves con los votos a favor de los vocales del PP y de Vox y la abstención de los del PSOE de Palma y de Més per Palma. La representante de Unidas Podemos no ha asistido y tampoco ha delegado su voto.

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, ha explicado los motivos que han llevado a la EMT a iniciar el procedimiento de contratación de una nueva póliza de crédito a corto plazo.

Esta póliza será de 70 millones de euros, con los que se pretende aportar la liquidez necesaria ante la «infrafinanciación» que provoca la gratuidad del transporte público y el pago de los nuevos autobuses eléctricos que se incorporarán próximamente a la flota.

Del total del crédito que está previsto que se pida, 40 millones de euros serán para paliar el «desfase» provocado por la gratuidad del transporte público desde 2023.

Se destinarán, ha indicado Deudero, a cubrir todas las subvenciones pendientes de cobro vinculadas a esta gratuidad y a atender la falta de flujo de caja derivada del hecho de no cobrar a los usuarios del servicio de autobús.

El regidor ha recordado que, para atender esta gratuidad, el Gobierno concedió a la EMT 18 millones de euros en 2023 y en 2024, una cifra que escaló hasta los 30 millones el año pasado «ante el reconocimiento de que la cifra había quedado muy por debajo de las necesidades».

De estos 30 millones de euros del año pasado (una cifra que ha estimado que será similar este 2026), el Ministerio de Transportes ha abonado 20 millones, por lo que hay 10 millones que siguen pendientes de cobro y sobre los que el Ayuntamiento de Palma «no tiene noticia» por el momento.

Entre lo que le correspondería por la primera mitad de este 2026 y lo que resta de 2025, ha subrayado el regidor, la cantidad total que el Gobierno adeudaría a la EMT es de cerca de 40 millones de euros.

Una cifra, ha contextualizado, que es «tremendamente relevante» si se tiene en cuenta que el presupuesto anual de la empresa municipal ronda los 78 millones de euros.

La gratuidad del transporte público, ha señalado, está siendo asumida económicamente tanto por el Ayuntamiento como por el Govern mientras continúan pendientes estas transferencias estatales.

Un millón en intereses

El déficit acumulado entre 2023 y 2025, resultante de la diferencia entre las subvenciones reales y el ingreso que teóricamente hubiera obtenido la EMT si cobrara los viajes, es 24,5 millones de euros.

A ello se le suma los cerca de un millón de euros que el Consistorio ha pagado en concepto de intereses por las diferentes pólizas que ha contratado para afrontar la gratuidad.

Preguntado por la posibilidad de que Palma pudiera negarse a prolongar la gratuidad del transporte público para no tener que efectuar este tipo de operaciones económicas, Deudero ha quedado a la espera de ver qué hace el Gobierno.

«Si se recibe la totalidad de lo que se prevé para 2025, que eran unos 60 millones, es un escenario menos malo que lo que tuvimos en 2023 y en 2024. En cualquier caso, tendremos que verlo de forma conjunta con el Consorcio de Transportes de Mallorca, porque estamos en una integración tecnológica y tarifaria», ha dicho.

Los 30 millones de euros restantes de la póliza que se suscribirá irán destinados a afrontar los pagos relacionados con la compra de nuevos autobuses eléctricos que permitirán renovar la flota de la EMT.

Ya se ha adjudicado la compra de 61 de estos vehículos, de los cuales 57 están «en proceso». Los primeros 23 que fueron adjudicados, de 12 metros y que costaron 13 millones, ya están matriculados en Palma, una decena de ellos ya operativos.

Después hay otros 34 autobuses, de 18 metros y que cuestan un total de 27 millones, que a partir de junio van a empezar a llegar a la ciudad.

En total son 40 millones de euros de los que la EMT necesita disponer de manera ágil, pues antes de recibir las subvenciones comprometidas tanto de fondos europeos (20 millones) como del fondo del impuesto de turismo sostenible (12 millones), necesita pagar los vehículos, recepcionarlos, ponerlos en servicio y justificar debidamente la inversión.

La totalidad de estos 57 nuevos autobuses eléctricos, ha garantizado Deudero, estará en funcionamiento antes de que finalice este año. El lote restante, de cuatro más, lo harán a partir de enero de 2027.