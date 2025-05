El coste para Palma del bus gratis: 15 millones de déficit, nueve más en sueldos y 150 nuevos chóferes

El coste para Palma del bus gratuito en estos dos años y medio que lleva implantada la medida es de 15 millones de déficit, nueve millones más en sueldos en personal de la EMT y 150 nuevos chóferes.

Este es, en resumidas cuentas, el montante que hasta el momento están pagando con sus impuestos los palmesanos, hagan o no uso de este transporte público.

Aunque no cueste nada el viaje, gratis no les sale a los contribuyentes palmesanos esta medida por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de hacer frente al desembolso real de esta iniciativa que está en vigor desde 2023 y que habrá que ver qué alcalde se atreve a eliminar, una vez que los millones de usuarios residentes en la capital balear se han acostumbrado a no pasar por caja para desplazarse por Palma.

El coste electoral hace más improbable que en el caso de Palma, una vez pasado el ecuador de la actual legislatura y con unas elecciones municipales a dos años vista, se vuelva a pagar por utilizar la EMT en 2026 y no digamos ya en 2027. Por tanto, el Ayuntamiento tendrá que seguir cubriendo el agujero que esta medida supone en el balance de la compañía.

Sin ir más lejos, la semana pasada la EMT suscribió otro crédito de 20 millones tras vencer el de 15 millones que la empresa solicitó el pasado año.

Los 18 millones de euros que ha recibido la EMT durante los años 2023 y 2024 por la gratuidad no cubren el coste real de la pérdida de ingresos, a lo que hay que sumar que el Ministerio de Transportes se niega a abonar el sobrecoste de estos dos años. En su conjunto las arcas municipales soportan por esta gratuidad un déficit superior a los 15 millones de euros.

Unos números rojos que van a más porque desde 2023 el incremento de plantilla en la EMT ha sido una constante para dar respuesta y poder cubrir servicios, trayectos y transportar a sus más de 60 millones de usuarios (eran 40 en 2029). Sólo en el apartado de conductores hay 150 personas más contratadas, para una plantilla total añadiendo administrativos, directivos y altos cargos, de 864 empleados.

Entre sueldos, salarios, Seguridad Social y otros gastos sociales, la EMT ha pasado de destinar en este apartado 35,7 millones en 2022 a 44,7 en el pasado ejercicio 2024: nueve millones de euros más en un incremento de plantilla constante desde 2023, que como sucede en toda empresa pública se consolidará e irá engrosando su número en los próximos años, si se mantiene la gratuidad.

La previsión es que a finales del próximo mes de junio se incorporen una decena de trabajadores que todavía no lo han hecho para garantizar el funcionamiento del servicio durante la temporada alta. Hay que tener en cuenta que todavía se prevé un incremento muy sustancial de viajeros en los meses venideros dada la época estival, temporada que se encuentra íntimamente relacionada con las puntas de trabajo en la EMT-Palma.

Dicho crecimiento ha hecho necesario implementar una ampliación de la red de líneas y con ello el aumento de trabajos a realizar. Por ello, la empresa ha ido ajustando y adaptándose a esta situación, dando cobertura a la mayor demanda de servicios requeridos conforme a las diferentes peticiones y propuestas realizadas por ciudadanos, distritos municipales, así como las realizadas en diferentes plenos del Ayuntamiento de Palma, como incrementar las líneas nocturnas no existentes hasta la fecha, tal y como recoge un informe de la compañía.