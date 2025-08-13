La Premier League se desmarca de la Liga de Tebas: «No hay necesidad de llevar un partido al extranjero»

La Liga de Tebas está cerca de cumplir el objetivo que lleva años persiguiendo. Cuenta con el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol y, si UEFA y FIFA no dicen lo contrario, el Villarreal-Barcelona se jugará en el extranjero. Concretamente en Miami. A falta de oficialidad, la jornada liguera fuera de las fronteras españolas se da prácticamente por hecha. «Es una falta de respeto», considera Unai Simón, jugador del Athletic.

Críticas aparte, lo cierto es que es una medida que lleva años encima de la mesa. Tanto en la española como en la de otras ligas importantes. Ya no está sobre la de la Premier League, el mejor campeonato del mundo, que ha descartado la «necesidad de llevar una jornada al extranjero, pese al planteamiento durante décadas. Richard Masters, director ejecutivo de la Premier, así lo argumenta.

Afirma que la necesidad de la competición de disputar partidos en el extranjero para aumentar su atractivo global se ha «disipado» desde que se planteó por primera vez en 2008 la idea de jugar una 39ª jornada más allá de las fronteras inglesas. Cuando la Liga y la Serie A italiana abren la posibilidad a disputar un partido en Estados Unidos y otro en Australia, respectivamente, el CEO de la Premier League se ha mostrado en contra de esta postura en la liga inglesa.

«El hecho de que (las propuestas descritas anteriormente) se lleven a cabo no ha cambiado nuestra visión sobre los partidos en el extranjero», declaró Masters a Sky Sports News. «En su día ya estudiamos la 39ª jornada, con mucha polémica. Nuestro objetivo cuando pensamos en ello era ayudar al crecimiento de la Premier League en todo el mundo», continuó.

Aclaró que lo han «conseguido por diferentes medios», como asociaciones de retransmisión, a través de la tecnología digital, o invirtiendo en otras áreas, como el torneo Summer Series en Estados Unidos. El responsable ejecutivo expresó que «miles de millones de personas sintonizarán la Premier League», por lo que han «logrado ese objetivo por otros medios», y la «necesidad de jugar partidos en el extranjero se ha disipado».