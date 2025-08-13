Unai Simón también carga contra Tebas: «El partido de Miami es una falta de respeto»

Unai Simón también se ha posicionado contra la propuesta de la Liga de Javier Tebas, y respaldada por la Federación Española de Fútbol, de llevar el encuentro perteneciente a la jornada 17 del campeonato nacional y que enfrentará a Villarreal y Barcelona a Miami.

«El fútbol forma parte de los aficionados y en nuestro caso de los socios y de la gente que nos lleva donde estamos ahora. Si no fuese por ellos, no existiría. Si le tocase al Athletic ir a otro lado no lo veo factible porque aunque se pague desplazamiento y entrada hay muchos aficionados que no pueden. Si les haces ir hasta Miami…. El fútbol debe ser siempre a los aficionados. A mí me parece una falta de respeto a los aficionados» expresó el portero del conjunto vasco.

Hasta el momento, el único club de los 18 afectados y no implicados en este encuentro que se ha manifestado en contra de este partido ha sido el Real Madrid, que no dudó en publicar un duro comunicado oficial en el que pedía a FIFA, UEFA y CSD la no autorización de dicho encuentro.

La queja del Real Madrid

«El Real Madrid CF quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal CF y el FC Barcelona», comienza el comunicado de la entidad madridista.

El conjunto blanco criticó que la medida haya sido impulsada «sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición». Por ello, entienden que «vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario)», lo que altera «el equilibrio competitivo» y otorga «una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes».

«La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición», agregó el comunicado.

Así, el Real Madrid considera que si el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona, previsto para el 20 de diciembre, se lleva a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, conllevaría unas consecuencias «de tal gravedad que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol».

«Cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, además de respetar estrictamente las normas nacionales e internacionales que regulan la organización de las competiciones oficiales», defendió la entidad blanca.

Ante esta situación, el Real Madrid ya ha llevado a cabo la solicitud a FIFA para que «no autorice la celebración del encuentro sin consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición»; y la solicitud a UEFA para que «inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren».

Y, por último, ya ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) que no conceda la autorización administrativa necesaria «sin dicho consentimiento unánime».

«El Real Madrid reafirma su compromiso con el respeto a las reglas nacionales e internacionales que garantizan la equidad y el buen funcionamiento de las competiciones oficiales, y defenderá su cumplimiento ante todas las instancias competentes», concluyó el comunicado.