Freixa se posiciona del lado del Real Madrid en el polémico partido en Miami entre Villarreal y Barça

Toni Freixa se ha posicionado del lado del Real Madrid en el polémico partido que Villarreal y Barcelona podrían disputar en Miami con motivo de la jornada 17 de la Liga. El abogado culé ha emitido su opinión al respecto de este hecho a través de sus redes sociales y se ha posicionado del lado del club blanco.

«Lo del partido en Miami no sé a quién favorece. Pero al fútbol, a la competición y a los aficionados seguro que no», dijo Toni Freixa este martes a través de sus redes sociales tras conocer que el pasado lunes la Federación Española de Fútbol dio luz verde a que el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de la Liga se pueda disputar en Miami a finales del mes de diciembre. UEFA y FIFA, eso sí, tendrán la última palabra.

El conocido y polémico abogado culé no está para nada de acuerdo con que su club dispute este polémico partido de Liga en Miami. Y no en el estadio del Villarreal. Está claro que Toni Freixa en este caso no se coloca en el mismo lado que Joan Laporta.

De hecho, la opinión de Freixa en este caso se posiciona del lado del Real Madrid. Y es que el club blanco se ha posicionado de manera pública en contra de que este partido se dispute en Miami. Por lo tanto, el abogado blaugrana ha sacado su lado más madridista para criticar que su Barcelona pueda disputar un partido de Liga en Estados Unidos.

Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal C. F. y el F. C. Barcelona.

La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes.

La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición. De llevarse a cabo esta propuesta, sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol.

Cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, además de respetar estrictamente las normas nacionales e internacionales que regulan la organización de las competiciones oficiales.

En defensa de este principio, el Real Madrid ya ha llevado a cabo tres actuaciones concretas:

1. Solicitud a la FIFA para que, como garante de las reglas internacionales del fútbol, no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición.

2. Solicitud a la UEFA para que, como garante de la integridad de las competiciones europeas y de la coherencia normativa con FIFA, inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren.

3. Solicitud al Consejo Superior de Deportes para que no conceda la autorización administrativa necesaria sin dicho consentimiento unánime.

El Real Madrid reafirma su compromiso con el respeto a las reglas nacionales e internacionales que garantizan la equidad y el buen funcionamiento de las competiciones oficiales, y defenderá su cumplimiento ante todas las instancias competentes.