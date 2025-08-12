El agujero que dejará en las cuentas del Villarreal el partido de Miami si el 50% de los socios viajan

La promesa de Fernando Roig de sufragar el viaje de los socios del Villarreal al partido de Miami puede jugarle una muy mala pasada. El presidente de la entidad groguet afirmó que pagaría los gastos de viaje al partido a sus socios y éstos pueden ascender fácilmente a 1.000 euros teniendo en cuenta el vuelo, el hotel y la entrada para el encuentro.

El Submarino Amarillo cuenta con 19.500 socios abonados para esta temporada en el estadio de La Cerámica. Si una cifra cercana al 50% aceptase la propuesta del presidente del club de asistir de gorra a Miami el próximo 20 de diciembre, el Villarreal tendría que gastarse 10 millones de euros en cumplir la promesa.

Teniendo en cuenta que el Barcelona ganará entre cinco y seis millones por asistir al encuentro en Estados Unidos, las cuentas no salen por ningún sitio para el Villarreal. El club amarillo, previsiblemente, manejará un canon inferior al de los azulgrana y además Fernando Roig se comprometió al mismo tiempo que aquel que no asista al partido tendrá un 20% de descuento en el abono de esta temporada.

Si ningún socio del Villarreal decide asistir al encuentro, la penalización que Fernando Roig deberá pagar a sus socios este año estará muy próxima a los cuatro millones. Así las cosas, parece que el encuentro y viajar a Miami para fomentar la imagen de la Liga puede salir a la entidad castellonense lo comido por lo servido.

En Villarreal se oponen

Pese a las promesas de Fernando Roig, la realidad es que la masa social del Villarreal anda molesta por privarles de un partido de máximo nivel contra el Barcelona para trasladarlo a Miami. «No nos hace ni pizca de gracia, ni aunque nos regalen avión y hotel de cinco estrellas. Si me lo proponen, no iré. A mí me gusta ir al estadio y que haya ambiente futbolero. Si me invitan a Miami, que sea para ver la NBA o la Fórmula 1, para ver fútbol me quedo en Villarreal y en España», dijo José Ángel Arnau, portavoz de la Agrupación de Peñas del Villarreal CF.

Los números tampoco es que sean los más brillantes para los intereses de un Villarreal que quiere contentar el sueño de Javier Tebas. El presidente de la Liga lleva desde 2019 empeñado en conseguir sacar un partido de la Liga de España al extranjero. El club castellonense siempre ha sido conocido por ser muy cercano al jefe de la patronal de clubes. Las cuentas, sin embargo, no cuadran para los amarillos y sí para un Barcelona que no tendrá que hacer ningún sacrificio económico para cobrar del partido de Miami.