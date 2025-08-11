La Federación da su OK a Tebas para el Villarreal-Barça en Miami y ahora depende de la UEFA y la FIFA

Javier Tebas se encuentra un paso más cerca de cumplir su sueño de llevar la Liga española a Estados Unidos. El presidente de la patronal de clubes lleva desde 2019 buscando la manera de que se dispute un partido de una jornada de Liga fuera de nuestras fronteras y hasta ahora había recibido la negativa de la Federación Española de Fútbol.

El organismo, ahora presidido por Rafael Louzán, ha dado el OK para que su actual vicepresidente pueda celebrar el Villarreal-Barcelona correspondiente a la jornada 17 de Liga en el Hard Rock Stadium de Miami. Se celebraría el 20 de diciembre y todavía falta por recibir el OK definitivo tanto de UEFA como de FIFA, pero este empujón es muy decisivo.

«En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos.

Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos, USSF, CONCACAF), el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF», dijo la Federación en un comunicado oficial.

Así las cosas, está por ver si se reciben los permisos pertinentes para la celebración del partido y cómo esto puede condicionar la competición. Hay que recordar que el Barcelona dejará de jugar en el estadio de La Cerámica en uno de las salidas más complicadas que tenían programadas para hacerlo en el Hard Rock Stadium de Miami con un público mucho más favorable hacia los intereses culés. El Villarreal es un club de Champions League esta temporada.

Este factor puede ser decisivo en la decisión de UEFA y FIFA sobre la conveniencia del encuentro, además de que el abogado Miguel Galán ya ha anunciado su intención de impugnarlo al saltarse toda la normativa deportiva existente. Veremos donde termina la cosa y si Javier Tebas podrá cumplir su sueño de llevar un partido de Liga a Miami tras haber criticado el Mundial de Clubes de la FIFA.