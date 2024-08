El rescate económico de Tebas a Barcelona y Atlético que se esconde detrás del partido de Liga en Miami

La Liga de Javier Tebas trabaja para que el próximo Barcelona-Atlético de Madrid, previsto para el próximo 22 de diciembre de la 18ª jornada, se juegue en Estados Unidos. Tebas ha vuelto a reactivar su viejo sueño de que un partido de su Liga se juegue en territorio norteamericano, algo que no consiguió con un Girona-Barcelona en el año 2019. La Liga vuelve a poner a Miami como el lugar en el que se dispute un partido de la liga española, en el Hard Rock Stadium, sede del próximo Mundial del año 2026 y el campo en el que se jugó la final de la Copa América este verano.

El partido elegido por la Liga para que se juegue en Estados Unidos no es casual. Tebas quiere llevar el Barcelona-Atlético de Madrid, uno de los mejores encuentros que tiene en su torneo y con dos equipos que están llenos de jugadores conocidos a nivel internacional, además de varios futbolistas americanos. Es uno de los mejores escaparates que la Liga puede llevar a Estados Unidos, toda vez que con el Real Madrid no puede, ya que el conjunto blanco se opone a este invento de Tebas, con el que lleva tiempo enfrentado.

Detrás de este posible Barcelona-Atlético de Madrid de Liga, que corresponde a la última jornada de 2024 y que en vez de jugarse en Montjuic (o Camp Nou) se disputaría en Miami, hay también un buen negocio económico. Es dinero extra para la Liga… y para los dos clubes. Tanto Barça como Atlético recibirían -como es lógico- parte del pastel económico de la aventura estadounidense de la Liga, y eso provoca más de un problema en el torneo.

Y es que además de trastocar la competición (uno de los encuentros de la Liga no se jugaría en España), existiría una clara ventaja económicamente para estos dos equipos, que son los que a priori tienen que pelear contra el Real Madrid por el título de Liga. Reciben un plus económico que no tendrían los otros 18 conjuntos del torneo. A ambos les viene ese extra de dinero muy bien, pero sobre todo para el Barcelona, motivo principal por el que no ve con malos ojos ir a Estados Unidos jugar a ese partido.

La Liga daría de esta manera un extra de dinero sólo a dos de sus equipos, con los que habría un agravio comparativo respecto a los otros 18, y el perjudicado no es sólo el Real Madrid, sino también clubes como Athletic Club, Girona o Real Sociedad, que pueden competir al menos la tercera plaza y que tendrán menos oportunidades en este sentido porque así la Liga de Tebas lo ha decidido.

Más dinero a ganar en Estados Unidos

Se da la circunstancia que el 22 de diciembre de 2023 el Barcelona ya jugó un amistoso en Estados Unidos, concretamente en Dallas. Y ahora, un año después, repetiría en la misma fecha en el territorio norteamericano, pero esta vez auspiciado por la Liga, con una inyección económica por obra y gracia de Tebas, que quiere al Barça en Estados Unidos desde hace años. El amistoso que jugó el Barça en EEUU fue porque se lo trabajó el propio Barcelona, no porque se lo organicen desde la Liga.

La idea de la posibilidad de un partido entre Barcelona y Atlético de Madrid de Liga en Miami, adelantada por Relevo y confirmada por OKDIARIO, queda pendiente todavía de que se refrende por varios organismos, entre ellos en las de Federación Española de Fútbol, aunque las relaciones entre la RFEF y la Liga son buenas desde que Pedro Rocha es presidente.

Por ahora es sólo una idea y el Hard Rock Stadium sería el campo que acogería este Barcelona-Atlético de Madrid. Es un espectacular campo que acogió la última final de la Copa América y que forma parte de un gran recinto en el que también se disputa el Masters 1.000 de tenis y el Gran Premio de Fórmula 1. En ese estadio se jugará uno de los cuartos de final del Mundial 2036, así como el partido por el tercer puesto, otro de dieciseisavos y cuatro de la fase de grupos.