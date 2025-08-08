Chema Alonso ficha por la pesadilla de la Liga de Tebas

Muy poco ha durado la aventura de Chema Alonso en el Comité Técnico de Árbitros (CTA). La gran sorpresa del equipo responsable del nuevo dirigente de los colegiados se marcha, debido a una oferta laboral que no podía rechazar. Lo sorprendente es dónde irá el hacker que fue designado como asesor del CTA en lo referente a la Inteligencia Artificial. Su salida está motivada a un nuevo puesto en Cloudflare, la empresa a la que Javier Tebas acusa de estar detrás de la piratería en el fútbol.

Desde hace varios meses, Tebas ha recrudecido su guerra contra aquellos que ven el fútbol en plataformas distintas a las autorizadas por la Liga. El presidente se ha encargado de tumbar servidores durante los partidos, mediante un amplio equipo de técnicos, impidiendo el funcionamiento de estas webs piratas. Cloudflare es una empresa de ciberseguridad que hace de intermediaria entre las páginas y el consumidor, lo que le ha llevado a ser acusada por la patronal del fútbol de amparar a los piratas.

Cada fin de semana, muchas de las páginas a las que da servicio Cloudflare se han quedado sin servicio, aunque no tengan nada que ver con la transmisión de forma ilegal de partidos, debido a ese barrido de webs que hace la Liga. Ahora, la plataforma ha contratado a Chema Alonso, el que era responsable de Inteligencia Artificial en el Comité Técnico de Árbitros desde hace tres semanas.

Tras confirmarse su fichaje por Cloudflare, el hacker decidió dejar su cargo en el CTA, al considerarlo incompatible. De esta forma, deja la Real Federación Española de Fútbol, de la que Tebas es vicepresidente, para pasarse al bando enemigo del patrón de nuestro fútbol. Allí será el responsable de desarrollo internacional.

La designación de Alonso como responsable de IA fue muy criticada, puesto que se le señaló como aficionado del Real Madrid, aunque realmente su labor no tuviera nada que ver con lo referente al reglamento y su aplicación por parte de los árbitros. Apenas tres semanas después llega a su fin, por culpa de Cloudflare, uno de los principales enemigos de Tebas.

Tebas, en guerra contra Cloudflare

«Más del 50% de las IPs piratas que distribuyen el contenido de la Liga ilegalmente están blanqueadas por Cloudflare y, pese a que la Liga ha realizado múltiples requerimientos a la compañía para que cese su colaboración con sitios piratas, Cloudflare ha optado por no colaborar y lucrarse de la actividad criminal que ayuda a encubrir», ha llegado a decir el presidente de la institución de la empresa a la que boicotea en internet cada fin de semana.

Cloudflare ha llegado a recurrir ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Europea, con el objetivo de que los bloqueos que hace la Liga, amparándose en una orden judicial, a sus clientes, independientemente de que sean o no transmisores de los partidos de la Liga de forma ilegal, cesen, al considerar que son «indiscriminados». Ahora, la empresa tendrá en esa lucha contra Tebas a un hombre que hasta hace apenas unos días estaba bajo las órdenes del CTA, dependiente de una RFEF de la que Tebas es vicepresidente.