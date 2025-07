La Liga controlará la IA de los árbitros: Chema Alonso sólo es asesor externo de la Federación

Chema Alonso se ha pronunciado en su blog ante el revuelo que ha generado su nombramiento en el Comité Técnico de Árbitros (CTA). El conocido hacker español se ha convertido en nuevo asesor del CTA y eso ha causado un gran revuelo en internet. Los antimadridistas han salido a flote para desvelar que el nuevo asesor de la RFEF era seguidor del Real Madrid. De hecho, el madrileño ha comentado que la IA la controla la Liga no la RFEF.

«Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención ayer es que la gente ha descubierto que soy aficionado del Real Madrid -como creo que cada persona es aficionado de un equipo-, algo que he sido desde siempre. Siempre he sido del «Raúl» Madrid. Pero ni tan siquiera soy un «forofo»», comenzó diciendo Chema Alonso, que añadió que «disfruto de ver el fútbol en partidos importantes, pero más del salseo de picarse con los colegas y discutir».

«Me sé muuuchas estadísticas, que me encanta discutir con eso. Un día nos echaron de un bar de Barcelona a mis amigos culés, que tengo que soportar a Niko -creador de Cálico Electrónico- o a Seifreed que me regaló mi camiseta del Barça serigrafiada con mi nombre que usa mi hija pequeña, y a mí por discutir sobre el Barça de los canteranos. Eso sí, nos reímos mucho», explicó el asesor del CTA.

«Al final no veo más de diez o doce partidos al año (ya no tengo ni el paquete fútbol en mi tele que yo los veo socialmente con amigos), y por supuesto que me hace feliz cuando gana el Real Madrid -que nací a pocos metros del Santiago Bernabéu en La Paz, el lugar donde nacíamos los chicos de Móstoles cuando aún no había hospital en nuestro pueblo-«, prosiguió el protagonista que desveló que tiene una hija que es aficionada del Atlético de Madrid.

«Luego la vida me premió con una hija del Real Madrid y con una ultra-anti-madridista del Atlético de Madrid, que para enseñarla a escribir tenía que ponerle siempre «Aúpa Atleti» que de muy pequeña decía «Gopa Atleti» siempre. Así que soy también del Atlético de Madrid. Del «Real Atlético de Madrid» que digo muchas veces. Sí, sé que para muchos es anatema, pero yo no soy tan forofo, y ver feliz a mi hija pequeña no tiene precio, y si es un Atlético de Madrid-Getafe, mejor», escribió el hacker español.

Chema Alonso no es trabajador del CTA

En última instancia, Alonso dejó claro que «por supuesto NO paso a ser trabajador de la RFEF, ni del CTA, solo soy un asesor externo para darle soporte en las reuniones de su comité sobre estos temas, pero algunos han pensado que esto significa que yo voy a decidir sobre la tecnología del VAR o la tecnología que IA que va a pitar los partidos de fútbol del futuro. Nada de eso. Ni mucho menos. Yo solo estoy para asesorar a Francisco Soto en su comité con su equipo sobre tecnología. Se puede ver muy claro que yo soy «Asesor» y no «Reponsable»».

«En definitiva, que no voy a tocar el VAR ni de lejos, y que mi trabajo es meramente asesorar en las reuniones sobre IA y Tecnología, que es el trabajo que está haciendo otros equipos. Si se equivoca el VAR o los árbitros… vais a tener que buscar el culpable en otro lado, que yo estaré viendo la tele», concluyó.

La Liga controla la IA

Por si hacía falta, Chema Alonso aclaró que todos los algoritmos y toda la IA los están elaborando desde Sportian de la Liga. Por tanto, no pertenece a la RFEF: «De hecho, y perdonadme si me equivoco mucho en los detalles, todos estos proyectos tecnológicos los está llevando Sportian de la Liga, así que son ellos los que están haciendo todos los algoritmos y toda la IA. Es decir, yo solo tengo que asistir al CTA para que tenga criterio y que ellos puedan sentirse cómodos a la hora de que la tecnología que desarrollen cumpla los criterios de calidad, que no caiga en problemas de los que tiene hoy en día la IA (Bias, Hallucinations, etc…), que cumpla las regulaciones de IA Act, GDPR, etc… y poco más. Ya sabéis que yo tengo una visión de que debemos hacer Tecnología Humanista».

«Así que mi asignación es ayudar a preparar las reuniones de tecnología, asistir a las reuniones del comité y poco más. La responsabilidad del VAR, de la asignación de los árbitros, la evaluación de los árbitros y demás sigue siendo de personas y profesionales dentro del CTA y de la RFEF. Y yo sólo les ayudo encantados a entender mejor la tecnología. Y nada más», afirmó.