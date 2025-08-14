Mapa de los incendios activos en España en tiempo real: así está avanzando el fuego

España está con el corazón en un puño mientras los incendios obligan a evacuar o confinar a vecinos y las llamas arrasan con terreno, viviendas, animales e incluso vidas humanas en Castilla y León, Galicia, Extremadura o Valencia, después de que otras zonas como Tres Cantos (Madrid) o Tarifa hayan dejado de estar expuestas al peligro y han salido del mapa de los focos.

No es para menos: el de León y Zamora ya es el peor incendio desde que existen registros, con un fuego que se ha cobrado dos vidas y ha dejado heridos, al tiempo que ha calcinado más de 38.000 hectáreas. Incluso el Monumento Natural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es ahora un paraje teñido de negro. Por otro lado, el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) es el de mayor extensión jamás registrado.

Además, las tormentas secas, las rachas de viento y las altas temperaturas -con un mes de agosto que, según la AEMET, podría ser el agosto más caluroso en el que los termómetros han marcado temperaturas históricas- actúan como los grandes aliados del fuego, que gana terreno avivado por estos factores.

Frente a la voracidad de las llamas los profesionales trabajan incansablemente intentando cercar el fuego que está engullendo todo a su paso. Y en la ejecución de esa encomiable labor, algunos bomberos han salido heridos y hay voluntarios que han muerto. Las brigadas se están viendo desbordadas en un verano trágico.

Mientras algunos de los fuegos podrían haber nacido de una tormenta seca, el origen de otros sería la mano del hombre, según las pesquisas de las investigaciones, gracias a las que se han producido los primeros arrestos de los presuntos autores de incendios intencionados que asolan España.

El fuego devora España a paso ligero y, por el momento, no se ha podido bloquear su avance, y el Gobierno ha pedido ayuda a la Unión Europea para frenar los incendios con aviones cisternas. Los dos primeros han llegado desde Francia y han operado en Galicia.

Estos son los incendios activos en tiempo real y su avance, en base a los focos de calor observados desde cinco satélites de la NASA:

Mapa de los incendios en España