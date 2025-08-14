Muere el voluntario que acompañaba al primer fallecido en los incendios de León

Los incendios de Castilla y León dejan una segunda víctima mortal: un hombre de 37 años que se encontraba en estado crítico tras sufrir quemaduras en el 85% del cuerpo cuando colaboraba en la extinción de uno de los fuegos que arrasan la región. Este joven acompañaba al hombre de 35 años que murió hace dos días tras verse atrapado por dos lenguas de fuego.

El joven ingresó en estado crítico en el Complejo Asistencias Universitario de León y después fue trasladado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (HURH), donde ha acabado falleciendo por la gravedad de las heridas.

Se trata de la tercera víctima mortal de los incendios de esta semana. La primera fue un hombre de 53 años que sufrió quemaduras en el 98% del cuerpo tras intentar salvar de las llamas a los caballos de la hípica en la que trabajaba en Tres Cantos (Madrid). El segundo fallecido fue el varón de 35 años que acompañaba a esta tercera víctima.

Además, hay varias personas heridas en estado crítico, la mayoría de ellas ingresadas en el Hospital del Río Hortega de Valladolid: una mujer de 56 años con el 48% del cuerpo quemado, un hombre de 36 con quemaduras en el 50% del cuerpo, un varón de 64 años con quemaduras en el 35% de la superficie corporal, un anciano de 80 años con una superficie quemada del 15% y una mujer de 77 años con quemaduras en el 10%.

Asimismo, un brigadista de 18 años se encuentra en estado grave tras sufrir graves quemaduras en los incendios de Orense. Junto a él, resultaron heridos otros dos brigadistas de 23 y 25 años que, por el momento, tienen mejor pronóstico.

También en Galicia hubo heridos de carácter leve que tuvieron que ser atendidos por quemaduras de diversa consideración, inhalación de humo y crisis de ansiedad.

España arde: 50.000 hectáreas arrasadas

La situación en España es desoladora. Las llamas han arrasado ya 57.000 hectáreas en los incendios de Orense, León, Zamora, Cáceres, Tarifa y Tres Cantos (Madrid). Estos dos últimos ya han sido extinguidos, pero los de Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura continúan profundamente activos.

Ante la previsión de que las llamas sigan avanzando sin control y se vean avivadas por las condiciones meteorológicas, el Gobierno ha pedido ayuda a Europa. Francia, por ejemplo, ha enviado en la mañana de este jueves dos aviones cisterna para colaborar con los bomberos en Galicia.

En total, se han quemado más de 57.000 hectáreas, miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus casas y tres personas han fallecido. Asimismo, hay varias personas en estado crítico tras sufrir graves quemaduras en la extinción de distintos focos.