Las llamas avanzan sin control en Orense: arrasan 8.000 hectáreas y dejan 11 heridos

La ola de incendios que está golpeando Galicia, especialmente Orense, sigue avanzando sin control. Las llamas no dan tregua y ya han arrasado 8.000 hectáreas. Además, según el último balance ofrecido por el servicio de emergencias 112, 11 personas han resultado heridas.

Según la última actualización de la Consellería del Medio Rural, el gran incendio de Chandreja de Queija, parroquia de Requeijo, calcina ya 4.500 hectáreas. Se trata del peor incendio en lo que va de año y está cerca de duplicar la superficie que se quemó en la región en 2024. También en Chandreja hay otro foco activo que ha quemado 500 hectáreas en la parroquia de Parafita.

El segundo incendio sin control en entidad es el Maceda, parroquia de Santiso, con 1.700 hectáreas. Allí varios vecinos han sido desalojados en la mañana de este miércoles y todavía no han podido regresar a sus casas.

También está activo el fuego en el ayuntamientos de Oímbra (parroquia de A Granxa), donde tres bomberos forestales resultaron heridos con quemaduras. Aquí se han calcinado ya 200 hectáreas. En La Mezquita y Dozón se han quemado 100 y 300 hectáreas respectivamente. Tampoco se han controlado aún los incendios de Seijalvo (50 hectáreas), Samos (200), Villarino de Conso (180), Montederramo (120 y Villardevós (40).

Además, las autoridades han alertado de que la situación podría complicarse en las próximas horas debido a las tormentas secas, un fenómeno que llega sorpresivamente acompañado de aparato eléctrico y fuertes rachas de viento que pueden avivar las llamas y cambiar su dirección de manera brusca.

Los heridos en los incendios de Orense

Según el último balance difundido por el 112 de Galicia, tres bomberos forestales han tenido que ser trasladados tras sufrir quemaduras. Además, cuatro personas han tenido que ser atendidas por crisis de ansiedad, otras tres por traumatismos, otros tres vecinos por quemaduras y 2 personas más por problemas respiratorios.

Ahora mismo, hay casi un centenar de evacuados y más de 500 confinados ante el avance de las llamas.