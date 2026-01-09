El BOE lo confirma: te vas a llevar 9.000 euros de la renta en 2026 haciendo esto

Los contribuyentes se podrán acoger a una nueva deducción de hasta 9.000 euros en la próxima campaña de la declaración de la renta. Los ciudadanos españoles que cumplan con los requisitos tendrán que completar el ejercicio del IRPF entre el 8 de abril y el próximo 30 de junio, fechas establecidas de forma oficial por la Agencia Tributaria. Consulta en este artículo todo sobre la nueva deducción en la renta que ya ha sido publicada en el BOE.

La campaña de la declaración de la renta en 2026 ya tiene fechas oficiales. Entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026, los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos de ingresos podrán presentar a través de internet las declaraciones de renta y patrimonio de 2025. El 6 de mayo se abrirá el plazo para poder realizar el ejercicio del IRPF por la vía telefónica y en el último mes de junio se podrá realizar la declaración en cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

Como suele ser habitual en cada campaña de la renta, en este 2026 los contribuyentes españoles podrán disfrutar de un gran número de deducciones a nivel estatal y autonómico para ahorrarse un dinero en impuestos. La última deducción ya ha sido publicada en el BOE y está dentro del Real Decreto-ley 16/2025 de 23 de diciembre, por el que se prorrogaron determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

La deducción confirmada por el BOE en la renta

Dentro de esta nueva batería de medidas, se incluye una deducción de hasta 9.000 euros para las personas que mejoren la eficiencia energética de las viviendas o edificaciones en las que convivan en comunidad. «En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se abordan las siguientes medidas: se incentiva la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ampliando su ámbito temporal de aplicación», se puede leer en este anexo de la norma en el que se especifican las deducciones, que pueden ser desde el 20% al 60%, según el nivel de la obra realizada.

La primera deducción básica será del 20% en caso de aplicar una reducción de al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración. Esto valdrá en el caso de los contribuyentes que tengan una vivienda habitual o en casos de alquileres establecidos antes del 31 de diciembre de 2027. La base máxima anual es de 5.000 euros y la deducción puede llegar a los 1.000 euros en la campaña de la renta.

La segunda deducción que incorpora esta norma publicada en el BOE será del 40% en el caso en el que se reduzca y esté acreditada una reducción del 30% en el consumo de energía primaria no renovable. La base máxima subirá a 7.500 y la deducción de 3.000 euros al año para las personas que consigan una calificación energética «A» o «B» en la vivienda. Los plazos establecidos para ello están entre el 31 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027.

La tercera opción va destinada a los «contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial en el que se hayan llevado a cabo desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de 2027 obras de rehabilitación energética», que «podrán deducirse el 60 por ciento de las cantidades satisfechas durante dicho período por tales obras».

Esta deducción del 60% va destinada a las comunidades de vecinos que realicen rehabilitaciones energéticas integrales dentro de la finca. Los requisitos serán similares: conseguir un 30% de la reducción de energía u obtener la certificación «A» o «B» de la vivienda.

La base anual será de 5.000 euros con la particularidad de que se podrán acumular durante cuatro ejercicios hasta los 15.000 euros, por lo que la reducción podrá ser de hasta 9.000 euros repartidos en varios años.