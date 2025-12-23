Es oficial: el dinero que puedes aportar a un plan de pensiones antes de que acabe 2025 y ahorrar en la Renta 2026

El año 2025 está a punto de expirar y muchos contribuyentes ya hacen cuentas con los ingresos pensando en la próxima campaña de la declaración de la renta. Ahorrar algunos euros en el ejercicio del IRPF es el objetivo de todo contribuyente y esto tiene una semana para realizar ciertas acciones para pagar menos impuestos en la campaña que comenzará el próximo mes de abril. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los planes de pensiones y la campaña de la declaración de la renta.

Millones de españoles estarán llamados a filas la próxima primavera cuando comience la campaña de la renta 2026 y por ello los contribuyentes ya hacen ejercicios de ingenieria financiera pensando en posibles deducciones. Lo que se haga a nivel de ingresos hasta este 31 de diciembre repercutirá en el resultado de la declaración de la renta y un método infalible para muchos son los planes de pensiones, una herramienta financiera destinada a la pensión de los próximos jubilados.

Viendo el panorama que se presenta con las pensiones del futuro, bueno es pensar en el mañana y por ello muchos bancos ofrecen esta herramienta financiera. Esto es un dinero que, dependiendo del nivel de riesgo, generará unos intereses en el futuro… y también en el presente. Porque las personas que tengan un plan de pensiones podrán obtener unos ahorros en la próxima campaña de la renta. Todo ello porque estos planes afectan directamente a la base imponible del IRPF.

Los planes de pensiones en la declaración de la renta

«Una de las principales ventajas de los planes de pensiones es que las aportaciones reducen la base imponible general del IRPF. Esto se traduce en un menor pago de impuestos ese ejercicio, siempre que se respeten los límites legales establecidos», apuntan desde la página oficial del Deutsche Bank, que también informa que las cantidades aportadas pueden reducir la base imponible general, algo que generará un ahorro fiscal relevante.

«Los planes de pensiones ofrecen ventajas fiscales tanto en la fase de aportación como en el momento del rescate, pero también implican obligaciones que deben cumplirse al presentar la declaración de la renta», informan desde el portal de finanzas de este banco alemán, que también fija un ejemplo práctico de un contribuyente que tenga un plan de pensiones y quiera acceder a esta deducción en la campaña de la renta. «Si un contribuyente aporta 1.500 € y tiene un tipo marginal del 30%, puede ahorrarse hasta 450 € en su declaración de ese año», cuentan.

Hacienda impone un límite general para cualquier contribuyente, que será de 1.500 euros anuales. Esta será la cantidad máxima que una persona en España podrá desgravarse en caso de que tenga un plan de pensiones privado por su cuenta. Después hay casos y casos. Por ejemplo, en caso de que un cónyuge tenga ingresos inferiores a 8.000 euros, la pareja podrá aportar 1.000 euros a planes de pensiones y desgravarlo la otra parte.

Este límite también podrá ascender hasta los 10.000 euros en el caso de que el plan de pensiones privado corra a cargo de la empresa en la que trabajes. Por su parte, los trabajadores autónomos también podrán desgravarse hasta 5.750 euros anuales, ya que el límite de 1.500 euros se amplía en 4.250 euros adicionales si van a planes de pensiones simplificados para autónomos.