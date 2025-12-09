Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La falta de voluntad negociadora de Mónica García ha quedado patente en la convocatoria de los nuevos paros de los médicos de toda España para los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2025. Mientras los profesionales sanitarios reclaman diálogo y soluciones concretas para mejorar la atención y sus condiciones laborales, la postura de la líder de Más Madrid evidencia una incapacidad para buscar acuerdos que eviten la paralización de los servicios sanitarios, generando tensión y descontento tanto en los profesionales como en los pacientes.

La nueva huelga de médicos en España se suma a los dos paros generales que ya se han llevado a cabo durante este año, siendo la ministra de Sanidad Mónica García, la única que ha trazado una línea tan acusada con todo el sector. Ahora, se trata de cuatro jornadas consecutivas en las que los profesionales sanitarios paralizarán su actividad ordinaria, aunque se mantendrán los servicios mínimos para garantizar la atención urgente, emergencias, UCI, oncología, diálisis y otros servicios críticos. En muchas comunidades autónomas, la actividad en consultas y cirugías no urgentes se verá significativamente reducida durante estos días

La convocatoria parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA), principalmente en rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario, promovido por el Gobierno. Diversos sindicatos autonómicos, como CESM Castilla-La Mancha, también se suman, añadiendo reivindicaciones locales como la reactivación de la carrera profesional sanitaria.

Entre las demandas principales de la huelga se encuentran la mejora de las condiciones laborales de los médicos, la regulación de guardias, la estabilidad en el empleo y la denuncia del deterioro del sistema de salud pública. En algunas comunidades se exige específicamente la recuperación de la carrera profesional que consideran “arrebatada” desde hace años. Los profesionales sostienen que, con las condiciones actuales, no pueden ofrecer una atención de calidad adecuada.

Además de la huelga, están previstas manifestaciones y movilizaciones, especialmente en Madrid y otras capitales, para mostrar la oposición al Estatuto Marco. Los estudiantes de Medicina también respaldan estas movilizaciones con paros académicos en las facultades durante los mismos días. Las autoridades sanitarias han decretado servicios mínimos estrictos para minimizar riesgos, aunque se prevé que la huelga pueda generar acumulación de demanda, retrasos y afectación en la atención no urgente

La huelga de diciembre representa una protesta masiva de los médicos en todo el país, con impacto directo en la actividad hospitalaria y ambulatoria no urgente, mientras se mantienen los servicios esenciales y se buscan soluciones a las reivindicaciones laborales y profesionales de los sanitarios.

Los sindicatos pedirán paros en toda España en enero

Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes «mientras sea necesario». Un nuevo paso contra la reforma laboral impulsada por la ministra Mónica García, que ha puesto en evidencia la falta de diálogo y ha unido por primera vez a todos los médicos bajo dos huelgas nacionales sin precedentes en España.

Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo «justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales».