Paula Lope, nutricionista: «Estos 6 grupos de alimentos mejoran la memoria y la concentración de los estudiantes»

Mantener la concentración y retener información es un verdadero desafío para muchos estudiantes. Las largas horas de estudio, las distracciones y el estrés pueden afectar el rendimiento, pero lo que muchos desconocen es que la alimentación puede marcar una diferencia sustancial.

La nutrición adecuada influye en la energía diaria y puede ser decisiva para mejorar las capacidades cognitivas. Por ello, es necesario comprender qué alimentos contribuyen a optimizar el rendimiento intelectual.

Paula Lope Santamaría, nutricionista española y tutora de TusClasesParticulares, subraya en declaraciones recogidas por el equipo de la plataforma que «la alimentación impacta en los niveles de energía, concentración y atención que tenemos a lo largo del día, lo cual es fundamental para rendir en los estudios».

Según explica esta experta, incorporar determinados grupos de alimentos permite que el cerebro trabaje con mayor eficacia y resistencia al cansancio mental.

6 grupos de alimentos esenciales para mejorar la memoria y el rendimiento académico

La especialista detalla que existen 6 grupos de alimentos capaces de reforzar las funciones cognitivas y emocionales de los estudiantes. Estos alimentos nutren el cuerpo y potencian la concentración, la agilidad mental y el aprendizaje sostenido. Estos son los destacados por Paula Lope:

Pescados azules: son ricos en ácidos grasos Omega-3, como el salmón, la caballa o las sardinas. Estos alimentos son clave en el desarrollo cerebral, la memoria y el aprendizaje. Frutos secos: son una combinación natural de vitamina E, Omega-3 y antioxidantes. Lope destaca que «ayudan a prevenir el estrés oxidativo que puede dañar a las neuronas». Frutas: cítricos, fresas y kiwi. Son alimentos ricos en vitamina C, otro antioxidante potente que regula el estado de ánimo y la concentración. Verduras: las espinacas y el brócoli son aliados indispensables por su aporte de antioxidantes y micronutrientes que benefician la agudeza mental. También aconseja comer zanahorias, pimientos, etc. Lácteos fermentados: el yogur, el kéfir o el queso fresco aportan calcio y triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina que regula el descanso y la memoria. Carbohidratos complejos: la avena, el pan integral o el trigo sarraceno son opciones que liberan energía de forma sostenida, evitando bajones de glucosa y fatiga.

Consejos de alimentación saludable para estudiantes durante los exámenes

Paula Lope insiste en que el desayuno es el punto de partida del rendimiento diario. Debe incluir una combinación de carbohidratos complejos, proteínas y un lácteo fermentado, junto a una porción de fruta fresca. Ejemplos recomendados: tostadas integrales con jamón cocido y yogur con frutos secos, o avena con kiwi.

Para el almuerzo o el recreo, la nutricionista sugiere snacks equilibrados, como un bocadillo de pavo con pan integral o una manzana acompañada de yogur y nueces. Estas combinaciones mantienen estable la energía y evitan la somnolencia posterior a la comida.

Finalmente, Lope, licenciada en Nutrición por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, recuerda que la buena alimentación sólo alcanza su máximo potencial si se combina con descanso suficiente y actividad física regular.

La constancia en estos tres pilares (nutrición, descanso y ejercicio) es, según la experta, la fórmula más efectiva para lograr un rendimiento académico adecuado.