Alerta total en España por la enfermedad tropical que puede expandirse por toda Europa: lo que debes saber

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Durante 2025, se registró un resurgimiento global del chikungunya, una enfermedad vírica tropical que se transmite exclusivamente por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, y las autoridades alertan de su expansión por España. Los principales síntomas son: fiebre alta de aparición súbita, dolor articular y a menudo incapacitante, que afecta principalmente a manos, pies, rodillas y espalda. Otros síntomas frecuentes incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y un sarpullido en la piel.

Aunque la enfermedad rara vez es mortal, el dolor en las articulaciones puede persistir durante meses o incluso años. El riesgo de desarrollar una enfermedad grave es mayor en recién nacidos, personas de edad avanzada y aquellas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.

La enfermedad tropical que amenaza a España

La portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), María Velasco, no descarta que el chikungunya pueda convertirse en una enfermedad endémica en España en un futuro, según ha explicado a Redacción Médica.

«El chikungunya no es contagioso de forma directa, pero hay que evitar que los mosquitos se infecten, porque entonces sí que puede haber circulación. La posibilidad de transmitir el virus, coincidente con su sintomatología aguda, dura aproximadamente una semana y no hay que tomar medidas de precaución con las personas de alrededor».

El chikungunya se transmite a través de la picadura de mosquitos del género Aedes. Cuando un mosquito pica a una persona infectada, ingiere el virus y posteriormente puede transmitirlo al picar a otra persona sana. No existe contagio directo entre personas, por lo que no se transmite por contacto físico, besos o tos. En casos excepcionales se han descrito transmisiones de madre a hijo en el entorno del parto, pero son situaciones muy poco frecuentes.

Tras la picadura, el periodo de incubación suele oscilar entre 2 y 12 días. Los síntomas más habituales incluyen fiebre alta de aparición repentina y dolor articular intenso, que puede afectar a muñecas, tobillos o dedos, acompañado de fatiga, dolor muscular, sarpullido, malestar general o irritación ocular. Aunque en la mayoría de los casos la enfermedad se resuelve en una o dos semanas, algunas personas pueden experimentar dolor articular persistente durante meses o incluso años.

Distribución geográfica

La enfermedad se identificó por primera vez en Tanzania en 1952. En el año 2004 comenzó un brote en Kenia y se extendió a las islas del Océano Índico. En 2013, se confirmaron los primeros casos de transmisión autóctona del CHIKV en América, en la isla de San Martín.

En los últimos meses de 2024, se registró un aumento de casos en países como India, Pakistán y Bangladesh, mientras que en Brasil se superaron los 400.000 casos identificados a finales de noviembre de 2024. Asimismo, en La Reunión (Francia, océano Índico) se comunicaron más de 34.000 casos adquiridos localmente hasta abril de 2025, marcando el primer gran brote autóctono en más de una década. También se notificó un brote significativo en la provincia de Guangdong (China) con miles de casos desde junio de 2025, y en Europa se detectaron infecciones locales en Italia y Francia.

Según las autoridades de España, la mejor manera de prevenir la enfermedad tropical por virus Chikungunya es evitar las picaduras de mosquitos, sobre todo cuando se viaja a zonas de riesgo.

Vacuna contra el chikungunya

El tratamiento de la enfermedad es principalmente sintomático (terapia con antiinflamatorios), pero en octubre de 2025 se presentó la primera vacuna de partículas similares al virus (VLP, por sus siglas en inglés) del virus del Chikungunya es una vacuna de proteínas recombinantes adyuvada. Concretamente, las VLP están constituidas por proteínas de la cápsida (C) y dos tipos de proteínas de la envoltura (E1 y E2) del CHIKV, que intervienen en la adhesión y replicación del virus.

Los estudios demostraron la inducción de anticuerpos neutralizantes a los 21 días en hasta el 97,8 % de los participantes, con una respuesta inmunitaria rápida que comenzó a la semana de administrar la vacuna. Su autorización en Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido se basa en dos ensayos clínicos fase 3 que se han realizado en más de 3.500 personas de 12 años o más.

«Se subraya la importancia de la detección precoz y se recomienda informar a los viajeros que se dirijan a zonas endémicas o con brotes activos sobre el riesgo de infección, las vías de transmisión, la sintomatología y el periodo de incubación. Asimismo, se aconseja adoptar medidas de protección individual frente a vectores tanto durante la estancia como en las dos semanas posteriores al regreso, especialmente si aparecen síntomas compatibles. Del mismo modo, se insta a cualquier persona que haya viajado a una zona con transmisión de chikungunya (como Brasil, Bolivia, Argentina, India, Sri Lanka, Pakistán, Senegal o China) y que presente fiebre y dolor articular en los 15 días posteriores a su vuelta, a consultar con su médico e informar detalladamente sobre su viaje», recomienda la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).