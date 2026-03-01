Fact checked

A partir de 2022, se estima que se han producido 400.000 nuevos casos de cáncer oral a nivel mundial. Ahora, un amplio estudio comparativo, publicado en ‘BMJ Global Health’ ha descubierto que incluso un consumo diario bajo de alcohol se asocia con un riesgo mucho mayor de cáncer de boca en muchos países, como India. Beber tan solo 9 gr. de alcohol al día, aproximadamente la cantidad de una bebida estándar, se asoció con un aumento del 50% en el riesgo. El vínculo más fuerte se observó entre las personas que consumían bebidas alcohólicas de elaboración local y es extrapolable a otros países.

Cuando su ingesta se combinaba con el tabaco masticable, el efecto combinado era especialmente grave. Los investigadores estiman que esta combinación podría ser responsable del 62% de todos los casos de cáncer de boca (mucosa bucal) en el país.

El cáncer de boca, sólo en India, es el segundo cáncer más común, con un cerca de 143.759 nuevos diagnósticos y 79.979 muertes al año. Según los investigadores, un grupo de científicos de India, EE.UU. y Francia, las tasas de incidencia han aumentado de forma constante y actualmente se sitúan justo por debajo de los 15 casos por cada 100.000 hombres indios.

La forma más común afecta el tejido blando y rosado que recubre las mejillas y los labios (mucosa bucal). La supervivencia sigue siendo baja, ya que solo el 43% de los pacientes sobrevive cinco años o más tras el diagnóstico.

El consumo de alcohol y tabaco suele darse simultáneamente, lo que dificulta separar sus efectos individuales sobre el riesgo de cáncer bucal. Para comprender mejor estos riesgos, los investigadores compararon a 1.803 personas diagnosticadas con cáncer de mucosa bucal con 1903 individuos sin la enfermedad seleccionados al azar (grupo control). Los participantes fueron reclutados en cinco centros de estudio entre 2010 y 2021. La mayoría tenía entre 35 y 54 años, y casi el 46% de los casos de cáncer se presentaron en personas de entre 25 y 45 años.

Seguimiento

Los participantes proporcionaron información detallada sobre el tiempo que llevaban bebiendo alcohol, su frecuencia y los tipos que consumían. Esto incluía 11 bebidas reconocidas internacionalmente, como cerveza, whisky, vodka, ron y breezers (bebidas alcohólicas con sabor), además de 30 opciones de elaboración local, como apong, bangla, chulli, desi daru y mahua.

También se les preguntó sobre su consumo de tabaco, incluida la duración y el tipo, lo que permitió a los investigadores examinar cómo interactúan el alcohol y el tabaco para influir en el riesgo de cáncer bucal. Entre las personas con cáncer, 781 declararon beber alcohol, mientras que 1.019 dijeron no hacerlo. En el grupo de control, 481 lo consumieron y 1.420, no.

Las personas con cáncer de mucosa bucal reportaron un consumo de tabaco más prolongado en promedio, alrededor de 21 años, en comparación con aproximadamente 18 años en el grupo de control. También eran más propensas a vivir en zonas rurales y a consumir mayores cantidades de alcohol al día, casi 37 gr. en comparación con aproximadamente 29 gr.

El consumo frecuente de alcohol estuvo fuertemente asociado con un mayor riesgo de cáncer, y las bebidas elaboradas localmente mostraron el mayor efecto.

En comparación con quienes no bebían, los que sí lo hacían tenían un riesgo 68% mayor de desarrollar cáncer de mucosa bucal. Este ascendía al 72% entre quienes preferían bebidas reconocidas internacionalmente y al 87% entre quienes consumían alcohol de elaboración local.

Sin umbral seguro

Incluso cantidades muy pequeñas de etanol parecían ser importantes. Beber menos de 2 gr de cerveza al día seguía estando vinculado a un mayor riesgo de cáncer de mucosa bucal. Consumir 9 gr diarios, aproximadamente una bebida estándar, se asociaba con un riesgo aproximadamente un 50 % mayor.

El consumo simultáneo de alcohol y tabaco produjo un efecto drástico. La exposición combinada se relaciona con un aumento de más del cuádruple del riesgo. Según sus cálculos, los investigadores estiman que el 62% de los casos de cáncer son atribuibles a la interacción entre el alcohol y el tabaco de mascar.

Prevención

El alcohol aumentó el riesgo de cáncer bucal, independientemente del tiempo que una persona hubiera consumido tabaco. Los investigadores sugieren que el etanol puede alterar el contenido de grasa del revestimiento interno de la boca, haciéndolo más permeable y más susceptible a los carcinógenos presentes en los productos de tabaco de mascar.

Los investigadores concluyen: «En resumen, nuestro estudio demuestra que no existe un límite seguro de consumo de alcohol para el riesgo de cáncer de mucosa bucal… Nuestros hallazgos sugieren que las medidas de salud pública para la prevención del consumo de alcohol y tabaco podrían eliminar en gran medida el cáncer de mucosa bucal».