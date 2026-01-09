La ciencia explica por qué si limitas el consumo de alcohol vivirás más años

El consumo de alcohol, presente en celebraciones, reuniones sociales y tradiciones culturales, ocupa un lugar central en muchas sociedades. Sin embargo, las evidencias científicas sobre su impacto en la salud invitan a un replanteamiento de esta conducta, incluso en niveles moderados.

A pesar de la creencia popular de que ciertas bebidas, como el vino, podrían tener efectos positivos, investigaciones recientes cuestionan esta idea.

¿Por qué limitar consumo de alcohol podría alargar la vida?

Un estudio publicado en The Lancet, realizado por la Universidad de Cambridge, analiza los efectos del alcohol a nivel global. Sus resultados, basados en datos de 600.000 personas, muestran una relación directa entre el consumo de alcohol y la reducción de la esperanza de vida.

Este análisis también evalúa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares graves, redefiniendo el concepto de «consumo seguro».

La investigación sugiere que el límite máximo «seguro» de consumo semanal de alcohol se sitúa en 12,5 unidades de alcohol, equivalentes a cinco copas de vino o pintas de cerveza. Superar esta cantidad implica consecuencias notables:

Entre 5 y 10 bebidas por semana: puede acortar la vida en seis meses.

puede acortar la vida en seis meses. Más de 18 bebidas semanales: la esperanza de vida se reduce entre 4 y 5 años.

La doctora Angela Wood, autora principal del estudio, afirma que «beber menos alcohol podría ayudar a vivir más tiempo, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y alcoholismo».

Aunque algunos estudios previos sugieren beneficios moderados, como la protección frente a ciertos infartos no fatales, estos se ven eclipsados por un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca y otras patologías letales.

Principales riesgos para la salud del consumo de alcohol en exceso

El consumo de alcohol incrementa el riesgo de diversas enfermedades. Según el estudio, beber 12,5 unidades semanales incrementa las probabilidades de:

Accidente cerebrovascular: un aumento del 14%.

un aumento del 14%. Hipertensión mortal: un riesgo un 24% mayor.

un riesgo un 24% mayor. Insuficiencia cardiaca: incremento del 9%.

incremento del 9%. Aneurisma mortal: riesgo superior en un 15%.

Los efectos del alcohol en la presión arterial y el colesterol LDL («malo») explican en parte estos riesgos. Aunque podría aumentar el colesterol HDL («bueno»), el impacto positivo es insuficiente para contrarrestar los efectos adversos.

Mitos y realidades del consumo moderado de alcohol

Durante décadas, ciertos estudios promovieron la idea de que el consumo moderado de vino, especialmente el tinto, podría tener beneficios cardiovasculares. No obstante, investigaciones recientes ponen en duda estos hallazgos, apuntando que muchos de estos estudios fueron financiados por la industria del alcohol, lo que podría sesgar los resultados.

Además, un análisis de hábitos realizado en Dinamarca sugirió que beber entre tres y cuatro veces a la semana podría estar relacionado con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, estos resultados se consideran excepciones y no justificaciones para fomentar el consumo.

Tim Chico, profesor de medicina cardiovascular de la Universidad de Sheffield, subraya que «no hay beneficios claros para la salud asociados al consumo de alcohol».

¿Cómo beber alcohol y cuáles son sus límites?

Las pautas sobre consumo de alcohol varían según el país, reflejando diferencias culturales y sanitarias:

Reino Unido: máximo de 14 unidades semanales (seis bebidas estándar).

máximo de 14 unidades semanales (seis bebidas estándar). España, Italia y Portugal: límites un 50% más altos que los británicos.

límites un 50% más altos que los británicos. Estados Unidos: hasta 14 bebidas semanales para hombres y siete para mujeres.

Victoria Taylor, de la Fundación Británica del Corazón, recalca que «las recomendaciones deben verse como un límite, no un objetivo». Beber por debajo de ese umbral es lo más seguro.

El consumo excesivo de alcohol tiene implicaciones más graves, como cáncer de mama, cáncer colorrectal, enfermedades hepáticas y lesiones intencionales o accidentales. Durante el embarazo, el consumo de alcohol puede causar graves daños al desarrollo fetal.

Este estudio, financiado parcialmente por la Fundación Británica del Corazón, aporta una «seria llamada de atención» sobre la necesidad de reducir el consumo de alcohol para prevenir riesgos evitables.