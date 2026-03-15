Incredulidad en la biología: hallan en Japón un organismo que deja de ser un ser vivo para convertirse en «no vivo»

Han hallado en Japón un organismo que deja de ser un ser vivo para convertirse en no vivo, algo que puede sorprender, pero que se encargan de poner en práctica. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta que los límites de la vida pueden acabar siendo especialmente complicados de definir. En especial, si tenemos en mente que estaremos ante una serie de cambios que pueden ser esenciales que tengamos en cuenta. Es hora de saber qué dice la biología en estos días que tenemos por delante para analizar todos los seres vivos del planeta.

La realidad es que conocemos algunos seres vivos que puede parecer que no tienen su razón de ser, sino todo lo contrario. Los seres humanos intentamos analizar todo lo que nos rodea y lo hacemos de tal forma que conseguiremos obtener un plus de buenas sensaciones antes de lo establecido. Un cambio de tendencia que acabará llegando a toda velocidad en nuestro día a día y con ciertas peculiaridades. Los científicos han encontrado un organismo que puede dejar de ser un ser vivo para convertirse en no vivo.

La biología acepta con incredulidad este descubrimiento

Un cambio de tendencia que puede convertirse en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que parece que los seres vivos nos redescubren un plus de buenas sensaciones. Con la mirada puesta a unos cambios de tendencia que descubrimos.

Desde que el ser humano empezó a analizar cada animal de este planeta, ha descubierto algo sobre sí mismo. Este organismo nos lleva al límite de la vida y la muerte y lo hace con una organización celular que desconcierta a los científicos. Las leyes de la biología como las de la mayoría de los descubrimientos científicos se van moviendo a medida que vamos conociendo un poco más sobre lo que tenemos en mente, un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este descubrimiento puede acabar siendo la antesala de algo más, de un cambio de ciclo que puede hacernos ver la vida y la muerte desde otro punto de vista. Con una tendencia al alza que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar desde otro punto de vista.

Hallan en Japón un organismo que deja de ser un ser vivo

Japón es el lugar de origen de un descubrimiento que puede ser esencial en estos tiempos que corren. Nos hace preguntarnos hasta donde deberemos llegar para conocer en primera persona este tipo de elementos que nos darán mucho de qué hablar en estos días.

Tal y como nos explica un reciente artículo publicado en Biorxiv: «Definir los requisitos genéticos mínimos para la vida celular sigue siendo una cuestión fundamental en biología. La exploración genómica revela continuamente nuevos linajes microbianos, que a menudo exhiben una reducción extrema del genoma, particularmente dentro de las relaciones simbióticas. Aquí, informamos del descubrimiento de Candidatus Sukunaarchaeum mirabile, un nuevo arqueón con un genoma sin precedentes pequeño de solo 238 kbp, menos de la mitad del tamaño del genoma arcaeo más pequeño previamente conocido, de una comunidad microbiana asociada a dinoflagelados. Los análisis filogenéticos sitúan a Sukunaarchaeum como un linaje profundamente ramificado dentro del árbol de Archaea, que representa una nueva rama principal distinta de la filo establecida. Los datos de secuencias ambientales indican que las secuencias estrechamente relacionadas con Sukunaarchaeum forman un clado diverso y previamente pasado por alto en las encuestas microbianas. Su genoma está profundamente despojado, carece de prácticamente todas las vías metabólicas reconocibles, y principalmente codifica la maquinaria para su núcleo replicativo: replicación del ADN, transcripción y traducción. Esto sugiere un nivel sin precedentes de dependencia metabólica de un huésped, una condición que desafía las distinciones funcionales entre la vida celular mínima y los virus. El descubrimiento de Sukunaarchaeum empuja los límites convencionales de la vida celular y destaca la vasta novedad biológica inexplorada dentro de las interacciones microbianas, lo que sugiere que una mayor exploración de los sistemas simbióticos puede revelar formas de vida aún más extraordinarias, remodelando nuestra comprensión de la evolución celular».

Un microorganismo que pone en jaque a los expertos y que les hace empezar a replantearse los límites de una vida que puede cambiar por momentos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de tener en mente algunas situaciones del todo inesperadas en estos días en los que cada detalle se convierte en un elemento que hay que intentar explicar.

De momento, este descubrimiento parece que no tiene su razón de ser, puede acabar siendo algo muy diferente de lo que esperaríamos. En unos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial.